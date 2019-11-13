"На вас усі дивляться!" Заарештований у Криму активіст потужно звернувся до Зеленського

Заарештований в анексованому Криму активіст Олег Приходько, якого окупанти затримали нібито за підготовку теракту, звернувся до президента України Володимира Зеленського.

Його лист із СІЗО опублікували "Крим.Реалії" (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Із великою повагою звертаюся до нашого президента Володимира Зеленського. На вас дивляться всі політв'язні Криму. Наші страждання не повинні бути марними, бо на коліна – тільки перед Богом", – написав Приходько, доклавши до листа патріотичний малюнок.

Заарештований Приходько звернувся до Зеленського

Активіст зазначив, що його звинувачують у тероризмі за те, що він "захищав в окупованому Криму честь і гідність нашого українського прапора".

Приходько також подякував кримськотатарським патріотам України, бо за ґратами він отримав від них "велику підтримку".

Заарештований Приходько звернувся до Зеленського Крим.Реалії

Як повідомляв OBOZREVATEL, Приходько затримали у місті Саки 10 жовтня. У його справі знайшли багато збігів із колишнім політв'язнем, режисером Олегом Сенцовом, який кілька років незаконно утримувався Росією.

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