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30 березня • оновлено в 20:43
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Окупанти приховують реальні масштаби зараження COVID-19

1.3т
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На тимчасово окупованих територіях Донбасу і Криму приховують реальний стан справ з поширенням коронавірусу COVID-19. При цьому в "ЛНР" заявили тільки про один підтверджений випадок.

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У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України відзначили, що приховування інформації про хворих на коронавірус позбавляє людей можливості убезпечити себе від епідемії, повідомляє прес-служба відомства.

Перший заражений COVID-19 в "ЛНР": в Мінреінтеграціі заявили, що реальні масштаби приховують

"За наявною інформацією, російська окупаційна адміністрація в окремих районах Донецької та Луганської областей, а також у Криму приховує від місцевих жителів реальний стан захворюваності на коронавірус. Це позбавляє людей можливості убезпечити себе від епідемії COVID-19", – відзначили в міністерстві.

У відомстві підкреслили, що ситуація погіршується через нестачу медичного персоналу, тестових систем і недостатньої кількості місць в лікувальних установах.

"При цьому тестування на коронавірус практично не здійснюється через брак тестових систем. Діагностика в рідкісних випадках проводиться тільки для представників окупаційної адміністрації та військових", – йдеться в повідомленні.

Лікарів змушують підписувати зобов'язання про нерозголошення реального стану захворюваності, а частина медиків де-факто перебуває в режимі самоізоляції разом з сім'ями, що підтверджує наявність серйозних проблем.

У свою чергу так званий "головний лікар Луганської республіканської санітарно-епідемічної станції (СЕС)" Дмитро Докашенко заявив, що пацієнт завіз інфекцію через кордони, передає "Інтерфакс".

"Ми йому провели два види досліджень. І так само буде проводитися по всіх громадянах, де у нас буде перший позитивний тест, ми так само будемо проводити другий тест і будемо визначатися з діагнозом", – зазначив він.

Докашенко пояснив, що "перше – це скрінігове дослідження, яке дає високу ступінь ймовірності того, що пацієнт, швидше за все, інфікований". Потім, за його словами, "проводиться друге дослідження на наступному поколінні тест-систем і йде вже підтвердження чи непідтвердження".

Як повідомляв OBOZREVATEL, перший позитивний тест на коронавірус був отриманий 28 березня.

Нагадаємо, що в окупованій частині Донецької області під наглядом лікарів перебувають 7984 осіб. З них 118 осіб було госпіталізовано, інші перебувають в самоізоляції.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Теги
терористи "ДНР" Новини ЛНР
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Сиромашенко Алекс
Сиромашенко Алекс
Разве ватники и сепары были в наймах у европейцев? Всю заразу везут с запада.
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1
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Все все скрывают, только на украишке говорят правду - про 400 заболевших! У вас ведь тестов море, а заболевших так, чуть-чуть!
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Всея Руси Князь
Всея Руси Князь
Кристина Cтефанова, рашка порог в 10 тыс давно перешагнула?
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Он Алекс
Он Алекс
Кристина Cтефанова, свинопсина российская за свою страну переживай на российских новостных порталах
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