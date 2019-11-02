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2 листопада • оновлено в 17:55
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/ Суспільство

Окупантам не раді: у Зеленського повідомили про "ляпас" ватажкові Криму

4.5т Читати матеріал російською

Facebook прибрав позначку верифікації на сторінці ватажка окупованого Криму Сергія Аксьонова.

Так керівництво соцмережі відреагувало на запит постійного представництва президента України в Криму, поінформував глава відомства Антон Кориневич в Facebook.

"Ми вдячні компанії Facebook за швидку реакцію на наш запит і впевнені, що подібна ситуація ніколи не буде повторюватися ні з одним з окупаційних "чиновників", – написав Кориневич.

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"Приїздіть!" Аксьонов запросив Зеленського до захопленого Криму

Сергій Аксьонов

Сергій Аксьонов

uznayvse.ru

Як писав OBOZREVATEL, раніше Facebook оскандалився, допустивши вживання формулювання "глава Республіки Крим" в профілі Сергія Аксьонова.

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Тема
Анексія Криму
Особа
Сергій Аксьонов
Місце
Україна
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Пигин Макс
Пигин Макс
Во це перемога!!! Теперь нерабы могут смело идти "освобождать Крым"!!!!
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1
0
Xозяин Xoxлов
Xозяин Xoxлов
Ничего удивительного, мордокнига всегда за свынов топила. Сколько мне там акков за шароварноков грохнули, не счесть)) Но перемога убогая, не находите, хрюканы?
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4
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Пэрэмога! Усе, Крым - Хрюкраина!
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