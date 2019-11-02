Окупантам не раді: у Зеленського повідомили про "ляпас" ватажкові Криму

Facebook прибрав позначку верифікації на сторінці ватажка окупованого Криму Сергія Аксьонова.

Так керівництво соцмережі відреагувало на запит постійного представництва президента України в Криму, поінформував глава відомства Антон Кориневич в Facebook.

"Ми вдячні компанії Facebook за швидку реакцію на наш запит і впевнені, що подібна ситуація ніколи не буде повторюватися ні з одним з окупаційних "чиновників", – написав Кориневич.

Сергій Аксьонов uznayvse.ru

Як писав OBOZREVATEL, раніше Facebook оскандалився, допустивши вживання формулювання "глава Республіки Крим" в профілі Сергія Аксьонова.

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