Головна Новини
18 листопада • оновлено в 17:17
МоваЯзык
Кияни Відео

/ Новини медицини

Одеську школу вразила епідемія небезпечного вірусу: закриті вісім класів

1.1т
Читати матеріал російською

В Одесі через спалах ГРВІ та рідкісного вірусу Коксакі було закрито вісім класів у школі №63.

У кожному із закритих класів захворіло понад 30% дітей. Про це на апаратній нараді у мерії заявила директорка міського департаменту освіти і науки Олена Буйневич.

Чиновниця закликала батьків не наражати інших школярів на небезпеку і не приводити хворих дітей до навчальних закладів.

Новини
На Дніпропетровщині виявили небезпечну епідемію: оголошено карантин

"Звертаємо увагу на необхідність дотримання соціальної відповідальності. Якщо дитина має будь-які прояви гострих респіраторних захворювань, просимо не відпускати дітей з такими ознаками до навчальних закладів", – зазначила Буйневіч.

В Одесі через вірус Коксакі закриваються класи

В Одесі через вірус Коксакі закриваються класи

112.ua

Вакцини від вірусу Коксакі немає. Найчастіше ним хворіють діти від 3 до 10 років. Інкубаційний період триває кілька днів. Потім у пацієнта настає підвищення температури до 39-40°С, можливі багаторазова блювота, діарея, поява висипу на руках, ногах, грудях і обличчі. Діти відчувають головний біль і слабкість. Крім того, уражається слизова горлянки, що ускладнює прийом їжі.

За стандартного перебігу хвороби діти одужують за 1-2 тижні.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, у школі під Одесою трапився спалах небезпечної хвороби: гепатиту. Через це місцеву школу довелося закрити на цілий місяць.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Інциденти в школах" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Андрій Шорохов Андрій Шорохов
Тема
Інциденти в школах
Місце
Україна Одеса
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
5
0
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини медицини

Топпублікації

Топблоги