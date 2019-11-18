Одеську школу вразила епідемія небезпечного вірусу: закриті вісім класів

В Одесі через спалах ГРВІ та рідкісного вірусу Коксакі було закрито вісім класів у школі №63.

У кожному із закритих класів захворіло понад 30% дітей. Про це на апаратній нараді у мерії заявила директорка міського департаменту освіти і науки Олена Буйневич.

Чиновниця закликала батьків не наражати інших школярів на небезпеку і не приводити хворих дітей до навчальних закладів.

"Звертаємо увагу на необхідність дотримання соціальної відповідальності. Якщо дитина має будь-які прояви гострих респіраторних захворювань, просимо не відпускати дітей з такими ознаками до навчальних закладів", – зазначила Буйневіч.

В Одесі через вірус Коксакі закриваються класи 112.ua

Вакцини від вірусу Коксакі немає. Найчастіше ним хворіють діти від 3 до 10 років. Інкубаційний період триває кілька днів. Потім у пацієнта настає підвищення температури до 39-40°С, можливі багаторазова блювота, діарея, поява висипу на руках, ногах, грудях і обличчі. Діти відчувають головний біль і слабкість. Крім того, уражається слизова горлянки, що ускладнює прийом їжі.

За стандартного перебігу хвороби діти одужують за 1-2 тижні.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, у школі під Одесою трапився спалах небезпечної хвороби: гепатиту. Через це місцеву школу довелося закрити на цілий місяць.

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