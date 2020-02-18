1. Новый заложник. Оккупанты с маски-шоу после обыска задержали и арестовали жителя Черноморского района, которого подозревают “в участии в незаконном вооруженном формировании, крымскотатарском батальоне имени Номана Челебиджихана”. По информации украинского медиа-проекта “Ґрати”, речь идет о 55-летнем крымском татарине Наримане Межмединове, задержанном более недели назад. Основатель батальона Номана Челебиджихана, бизнесмен Ленур Ислямов опроверг участие Нежмудинова в его формировании

2. Захваченные оккупантами в Азовском море украинские рыбаки вышли в море из села Райновка Приморского района Запорожской области 14 февраля на промышленном катере “Стрела”. Одному из арестованных не исполнилось и 20 лет. В заложниках находятся: Гога Сергей Иванович 17.01.1989 г.р. (холост, житель с. Райновка); Иванов Алексей Степанович 03.12.2000 г.р. (холост, житель с. Райновка, имеет лежащую больную мать после инсульта); Тюркеджи Василий Александрович, 14.10.1992 г.р. (холост, житель с. Райновка); Терехов Максим Александрович, 21.12.1980 г.р. (житель Мелитополя, женат, имеет дочь)

3. Мать политзаключенного Эскендера Абдулганиева Эмине рассказывает о том, как прошел год ее жизни без сына. По словам женщины, поездки к Эскендеру в Ростов-на-Дону сильно вредят ее здоровью, а у ее младшей дочери развилась анемия. В феврале 2019 года в домах крымских татар в поселке Биюк-Онлар (Октябрьское) Курманского (Красногвардейского) района Крыма российские оккупанты провели обыски, после которых в гестапо увезли Эскендера Абдулганиева, Арсена Абхаирова и Рустема Эмирусеинова. Оккупанты обвинили крымских татар в “терроризме”

4. Нацисту Горному из Кремля баблишка подкинули, и он снова стал разжигать ненависть к крымским татарам, которые больше других подвергаются репрессиям в оккупации: “Не стереть память о предателях и убийцах. Пока не будет их покаяния, эту печать позора нести не одному поколению. Сталин их пожалел, не расстреляв предателей. В Крыму пороховая бочка, с которой мы до сих пор играемся. Я уверен, что крымскотатарский вопрос надо жестко закрывать и перестать политизировать. Россия за эти годы для крымских татар сделала гораздо больше, чем кто-либо. Необходимо прекращать все эти заигрывания и начать спокойно жить, мирно и без разборок. В Крыму идет массовая исламизация, и это в исконно православном регионе, Москва — не исключение. Почему русский народ, русские люди — самые виноватые, и почему мы должны терпеть все эти унижения и каяться, непонятно в чем, непонятно перед кем? В Крыму самые затюканные и бесправные — это русские люди. Почему?”, — написал ублюдок

5. НАК “Нафтогаз Украины” и шесть компаний группы “Нафтогаз” подали ответ на встречное заявление россии о размере компенсации убытков (причиненных оккупацией Крыма) в рамках арбитражного производства в Гааге. В украинской компании уточнили, что размер убытков плюс проценты оценивают примерно в $8 млрд 6. Российские пропагандоны снова констатировали пользу от санкций: “Морские порты в Крыму так и не вышли на уровень прибыли хотя бы 2014 года, а открывшийся мост и санкции убивают последние доходные для них варианты. Как стало известно, в конце марта ГУП "Крымские морские порты" проведет масштабную оптимизацию персонала — увольнение сотен человек. Последний раз такое было в 2018 году, отмечает КП-Крым. В ГУП подтверждают, что без увольнений с кризисом не справиться. Помощи от правительства Крыма перестало хватать даже на зарплаты с налогами”

7. Как Гитлер завещал: в оккупированном Севастополе более 100 детей из “военно-патриотического” движения “Путлерюгенд” приняли участие в военно-тактической игре “Щит и меч”. Детей учили стрелять из винтовки, метать гранаты и преодолевать препятствия. Кроме того, оккупанты слепили для детей реконструкцию боя в Афганистане. Была задействована тяжелая военная техника, включая авиацию. В этом году новодиды конкретно обострились

8. Есть в аннексированном Крыму созданная оккупантами “украинская община Крыма”, во главе которой Кремль поставил затасканную до дыр по международным площадкам мразь Анастасию Гридчину. Она по указке Кремля всякий раз вылезает и несет вот такую ахинею, которую потом ретранслируют купленные на кровавые деньги Кремля европейские шавки, говоря о свалившимся на украинцев Крыма счастье: “Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина заявила, что Украине пора оставить все претензии на Крымский полуостров. Гридчина также призвала Киев не вынашивать планы по созданию новой международной площадки для возвращения полуострова. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на переговорах в “нормандском формате” не поднимается вопрос Крыма, поэтому в случае создания новой площадки, к ней надо подключить США. “Господин Зеленский, поймите раз и навсегда, здесь нет ваших людей, те несколько сотен человек, которые хотели уехать из Крыма, сделали это еще в 2014 году”… Ну как вам “украинская община”?

9. На росії фактично всі легальні національні та релігійні об’єднання очолюються агентами ФСБ. У місцевих “ЗМІ” постійно публікують “новини” такого типу: “Крымские татары категорически против крымских татар!”.

10. Ялта. “Остатки прежней роскоши” в виде баннеров с рекламой украинского оператора МТС и донецкой фирмы с киевстаровским номером. Кстати, позвонить тогда (до оккупации) в рашу можно было дешевле (всего 15 украинских копеек), чем сейчас даже внутри Крыма

11. В Киеве снова анонсируют концерт “Супер Диско” в клубе “Стерео Плаза” с участием шведского певца Dr. Alban, который выступал в аннексированном Крыму и в начале этого года оскандалился приездом в Киев для участия в новогоднем шоу “Вечерний квартал”. Концерт нарушителя госграницы Украины намечен на 3 апреля

P.S. “В Крыму самые затюканные и бесправные — это русские люди. Почему?”, — сокрушается нацист Горный, делая вид, что не понимает причин. Но если Горный “не понимает” исключительно за деньги, то я знаю реальных “русских людей”, которые совершенно серьёзно не понимают, почему они стали жить так, как живут. Буквально на днях один такой разочаровашка жаловался мне на жизнь, проклиная свой “российский паспорт”, добавляя при этом, что “надо было слушать (в 2014-ом) умных людей”. Он так и не понял, что от его голоса на оккупендуме, куда он несся сломя голову, не зависело ровным счетом ничего. Все решалось с помощью “спонтанно возникшей самообороны”, которая “встала за спинами женщин и детей” с оружием из “военторга”. А как же плясал от счастья в 2014 году. А теперь и оглянуться не успеешь, как станешь новым “обменным фондом”.

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