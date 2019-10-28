1. У фигуранта сфабрикованного оккупантами дела “Веджие Кашка” Асана Чапуха врачи диагностирован онкологическое заболевание. Асан Чапух живет на съемной квартире, где ему определен домашний арест.

2. Учитель математики и информатики Осман Арифмеметов проживал вместе со своей семьей — супругой Алие и двумя маленькими детьми — в поселке Строгановка Симферопольского района. После того, как в Крыму начались обыски и аресты крымских мусульман, Осман стал активно поддерживать своих соотечественников. Он ходил к местам проведения обысков и посещал судилища. Активист снимал и публиковал видео с места событий. После преследований, угроз и админареста за поддержку других репрессируемых крымских татар 28 марта 2019 года оккупанты арестовали и самого Арифмеметова, которого традиционно обвинили в “терроризме”. Задержание прошло так: “Погрузили нас троих в микроавтобус, положив коленями и лбом на пол между сиденьями. Похитители ходили по спинам. Привезли нас в лесистую местность. Меня держали за наручники и били своими ногами по бедрам, голеням и ягодицам. Ударили дубинкой по затылку головы, в результате чего я несколько раз терял сознание”. Кроме того, во время задержания и избиения эфесбешники обокрали крымских татар, в частности, у Османа украли барсетку: “В барсетке были дорожный коврик для молитвы, 16050 рублей, парфюм, шапка, паспорт гражданина Украины, украинский загранпаспорт. Также сняли с моих рук наручные часы, и пропал мой мобильный телефон”.

Осман Арифмеметов с сыном

Алие Нежмединова с детьми после обыска

3. С сегодняшнего дня между аннексированным россией Крымом и материковой частью Украины снова разница во времени в один час, так как Украина перешла на “зимнее время”. Стрелки часов материк перевел на 1 час назад, а оккупированные россией Крым и часть Донбасса стрелки часов не переводили.

4. Вслед за импортозамещением оккупанты в Ялте занялись круизозамещением? Вместо пассажирского лайнера и туристических автобусов на причале возле него — теперь военная техника в море и на суши… Ждём танковый парад на набережной?

До оккупации было так.

5. В Джанкое дети в субботу не скучали. Юные ихтамнетики готовятся десантироваться.

6. Летом 2019 года у Бахчисарайского заповедника в пользу подруснявого муфтия забрали здания фондов и техпостройки в Салачике. Теперь Аксенов поет, что Хансараю СРОЧНО нужны новые здания для хранения фондов. Управление “уровня Бог”. Теперь по фондам в Хансарае: есть слух/байка, что руководство музея хотело закопать в землю шелковые ткани с золотой и серебряной вышивкой, т.к. нет места с условиями для их хранения. Ткани из раскопок мавзолея основателя Ханства Хаджи-Гирея…

7. Оккупанты заявили, что порты Крыма “прорвали все блокады и санкции”. В это же время на керченском форуме обсудили реальное положение портов в оккупации: “Анонимно. В Керченском торговом порту снова объявили о сокращении. То бишь все обещания Аксенова о том, что людей трогать не будут после выборов, просто забылись, и вся верхушка порта, которые через одного — депутаты Единой россии, просто ходят и улыбаются. Просто накипело. Достали”. Комментарии: “Работяг опять сократят, как в Рыбном порту. Пусть сокращают бухгалтерию, отдел кадров, профсоюз, начальников, которые и нахрен никому не нужны при неработающем на 100% порту. Готов завтра прийти в отдел кадров и написать увольнительную. Если вы мне обещаете хорошие отступные, как вы себе выписываете, начальники ху*вы, или как глава Почты россии себе выписал 95 млн руб”, “Все хотели в рашку. Получите. Это только начало. Вперед. В 14 (году) обещали совсем другое”, “Пока не поздно, устраивайтесь в Тамань!”, “Кто хотел, уже давно перешли в Тамань. Только порт Тамань рассчитан на крупную перевалку груза и только на экспорт. Грузы он не принимает. А Керченский порт мог бы работать с мелкими партиями и на приём грузов. Просто из-за санкций суда в Керчь не заходят”, “Тю, Аксёнов уничтожал КМ Аршинцево. К нам приходили из горисполкома Галахов и прокурорша, уговаривали писать в прокуратуру на задержку зарплаты. Клялись, что, если напишем, деньги будут. Мы как дебилы поверили и написали, и что? Уже октябрь, денег с марта месяца так по сей день и нет. Отовсюду нахрен отправляют, а Галахов дело своё сделал, как ему сказали, и ручки умыл. Так что не нервничайте, и у вас все будет так, как кому-то нужно, и вы тоже ничего не сможете сделать”, “Неужели всё так плохо, неужели всё постепенно развалится? Я помню, сколько людей с паромной переправы осталось без работы. Куда людям деваться? Это же ужас какой-то”, “За пять лет так и не поняли, что вы терпилы”, “Бей единоросов”, “Да здравствует "родная гавань"! При Украине были в жопе, а теперь вообще!!!!! Только по зомбоящику говорят, что у нас все хорошо, и средняя зарплата в россии 47 т.р. Реальности чиновники не видят! Потому что у них действительно все хорошо. А на людей насрать!”, “Вот вам и россия. Обещала развивать… А развивает ту сторону (прим — имеет ввиду Кубань)”, “В Керчи порты обречены. Да и в Севастополе порт банкрот уже”, “Крымские портовики "прорывают блокаду", — так, по словам директора ГУП РК "КМП" Сергея Квасова, можно охарактеризовать работу с начала 2019 года, — передает Керчь.ФМ)))”.

P.S. А завершит сегодняшний выпуск еще одно сообщение ватницы из последнего пункта дайджеста: “Я не хочу ничего плохого сказать о россии, но я сейчас стала часто вспоминать слова хохлов незадолго до референдума, что вы все лишитесь работы, а потом жилья, и очень пожалеете про свой выбор. И когда сейчас все рушится и большинство керчан вынуждены уезжать в поисках работы, ну, я не знаю, как это прокомментировать”. Ох, а я бы прокомментировал, но воспитание не позволяет. Из цензурного могу сказать вам, ватники, что вы настолько жалки, что до сих пор верите, что в 2014 году вы что-то “выбирали”. Подставки для флажков и транспарантов — не более…

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