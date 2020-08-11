1. Сегодня в оккупированном Крыму и Южном военном округе россии стартовали очередные военно-террористические учения, которые продлятся до 21 августа (а они разве когда-нибудь прекращаются?). Задействованы 6000 ихтамнетов и 750 единиц техники. Будут “отрабатываться задачи материально-технического, инженерного, медицинского, гидрометеорологического, топогеодезического и навигационного обеспечения, а также радиационной, химической и биологической защиты”, говорится в сообщении оккупантов

2. На октябрь-ноябрь в Хансарае оккупанты планируют выйти на новый активный этап “реставрации” (зачеркнуто) разрушения Дворца. И знаете, почему я боюсь закрытия Крыма в скором времени на карантин? А фиг мы узнаем, что они творят. Осенью в Хансарае должны быть новые раскопки. Будут (только вдумайтесь) ПОНИЖАТЬ УРОВЕНЬ ЗЕМЛИ на Ханском кладбище. Я так понимаю, что косточки ханов и членов их семей просто выкинут? В осень, дожди и зиму Хансарай входит без крыш над Конюшенным корпусом и зданием Художественного музея (оба на территории дворца). Какие-то необучаемые!

3. Из пустого в порожнее: оккупанты под звуки военного оркестра, под камеры пропагандонов и с шариками в цветах сриколора торжественно запустили водовод, который построили ихтамнеты для перекачки остатков воды из обмелевшего Тайганского водохранилища Белогорского района Крыма в Симферополь. До сегодняшнего дня эта вода обеспечивала потребности восточного Крыма, куда ее транспортировали по руслу Северо-Крымского канала. Без днепровской воды крымская земля засохла, трубопровод российских военных — это временная мера и пиар, считает украинский гидролог Михаил Яцюк

4. “Им надо было, чтобы вода в трубах не заканчивалась, проложить их по кольцу. Проку вышло бы столько же, зато могли бы гордиться, что у них вода в трубах всегда есть. Ещё и на обслуживании/ремонте такого вечного трубопровода попилили бы”, — написал наш крымчанин.

5. В оккупированный Крым снова приехал террорист Денис Пушилин, которого Кремль назначил главой группировки “ДНР”. Гоблин для ваты написал, что обсудил с бывшим МММщиком — только не смейтесь — “социально-экономическое, инвестиционное и торговое сотрудничество”

6. Новый антирекорд: в оккупированном россией Крыму за минувшие сутки выявили 48 новых случаев коронавирусной инфекции. В Севастополе — 5. Количество зараженных на полуострове увеличилось до 1903 человек, в том числе 386 в Севастополе. Умерло 47 человек, в том числе 11 — в Севастополе

7. Оккупанты в Крыму объявили срочный набор врачей и медсестер для работы с пациентами с диагнозом COVID-19 в инфекционном госпитале, который недавно открыли на базе роддома №2 в Симферополе в связи со всплеском коронавирусной инфекции. Надо больше понаехов! Таких “сезонов” с дополнительными опциями “при Украине” точно не было. Радуйтесь, ватники

8. Ялта. Ливадийский дворец. Понаехавших не пускают бесплатно в музей в рамках анонсированных мероприятий ко Дню города. Бесплатно только для местных. Ненависть и разочарование. Тлен и безысходность. Понаехавшие в ужасе. Богатый турыст попер…

9. Захваты пляжей, заборы, перекрытая прибрежная линия и сбросы нечистот в море — все это стало серыми буднями для жителей оккупированного россией Севастополя. Военные структуры страны-агрессора и приближенные к Кремлю мародеры беспощадно застраивают береговую линию города.

10. Ватница поделилась с нами промежуточными итоги мародерства родной говени в Крыму: “Настроение разочарования от происходящего в Крыму. 2020-ый год полностью снял иллюзию, что есть какие-то государственные интересы, интересы народа, и что их кто-то блюдет. Все частные интересы. Весь Крым распродан, распаеван, все продается и покупается — такого ужаса не было никогда. Уверена, во многом Аксенова даже не спрашивают. Ограждают заборами с колючей проволокой даже виноградники. В Малоречке, Ускуте огородили колючей проволокой. Никита — вдоль до пляжа кругом колючая проволока. Партенит стал практически недоступным для людей — вокруг парка Айвазовский и санатория огромный бетонный забор, все красоты забрали под представительство президента. Парк, который много десятилетий создавался другими людьми для людей, теперь полностью закрыт, плата за вход непосильная для обычных семей. А отдых в этом санатории только для “элиты”. Все ЮБК, кроме набережных в Ялте, Алуште, уже потеряны для доступа простых людей. Кругом заборы, шлагбаумы, собственники, знаки “кирпич”. Местное население выдавливают. Поселок Олива — зона ФСБ: установили мега забор. Кого вы боитесь? Почему красивейшие виды доступны только вам? Вы кто? Село Зеленогорье — шлагбаум. На Меганоме Тавридой (прим — путинский одебиливающий форум для российской ваты) отсекли огромные территории заповедной земли, и вновь ужасные заборы. Кому нужны ваши заборы? Вы от кого прячетесь? Навезли на эту Тавриду какого-то хлама, железок под видом арт объектов. Горы от Алушты до Судака — то там, то сям уже залысины — разравнивают площадки под стройки, и все это на сыпухе (прим — склон). Ну, не даром там не строили, поплывет вместе с сыпухой. Одна надежда на природу, что стряхнет всех этих нуворишей (прим — богачей). Самое страшное, что на въезде в Ялту, Алушту, Судак спилили кипарисы и сделали из них кусты — типа антитеррор. Вы варвары, вы ничего не сделали для озеленения Крыма, но варварски уничтожаете то, что создавали еще 100-200 и более лет назад”

11. Окупований Крим, “легендарний” Ватостополь, 08/08/2020. На горі Гасфорта відбулося смертельне коронавірусне “байк-шоу”, яке зібрало безліч вати. Художній керівник – “байкер Херург”. Пам’ятайте: це в нормальних країнах байкери, а в путістані — довбаний пропагандистський цирк

P.S. “Я говорил как-то, что пойду в реку Кача с коромыслом за водой для смыва унитаза. Это уже не актуально. Воды в Каче — йок! Пока струится еле-еле в Баштановке! Будем бегать по утрам к Эгиз-Оба! Только воду в Крым не давайте! Это будет предательство! Мы сильные, вынесем все, что избавит нас от оккупантов!”.

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