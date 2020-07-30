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Новости Крымнаша. Теперь мы здесь живем! Да через десять лет здесь ни одного из вас не останется!

КРИМський банд*рівець
КРИМський банд*рівець
Суспільство
5,5 т.
Новости Крымнаша. Теперь мы здесь живем! Да через десять лет здесь ни одного из вас не останется!

1. В ночь на понедельник, 27 июля, во время шабаша, посвященного празднованию дня ВМФ россии в г. Североморск, обломок от салюта попал в голову российского ихтамнета по контракту Дмитрия Чемалина, который получил тяжелую травму головы: переломы челюсти, височной части и затылка, а также потерял много крови. Волонтеры международного сообщества InformNapalm решили проверить, в каких именно военных конфликтах участвовал Дмитрий Чемалин, и выяснили, что он проходил службу в составе российских оккупационных войск в Крыму, а также принимал участие в военной операции в Сирии. Известно также, что 810 ОБрМП (отдельная бригада морской пехоты), в которой служит Чемалин, участвовала в войне против Украины на востоке.

Новости Крымнаша. Теперь мы здесь живем! Да через десять лет здесь ни одного из вас не останется!

2. Евросоюз отреагировал на закладку военных кораблей россии в Керчи и ограничения передвижения крымчан оккупантами: “Закладка строительства двух российских десантных кораблей в аннексированной Керчи является очередным шагом к милитаризации полуострова, что негативно влияет на региональную безопасность в Черном море. / Доступ на материковую часть Украины и право на возвращение по месту жительства должны быть предоставлены безоговорочно и не должны требовать наличия российского паспорта. Европейский Союз и в дальнейшем ожидает, что россия прекратит все нарушения международного права на Крымском полуострове. Европейский Союз неуклонно поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ”.

3. Вице-премьер россии Марат Хуснуллин, который назначен Кремлем смотрящим по Крыму, поручил расширить дорогу до админграницы с Херсонской областью до четырех полос. Речь идет о дороге Симферополь-Армянск и Симферополь-Джанкой. Совершенно очевидно, что оккупанты не заботятся о комфортном пути для крымчан, которые едут на материк, или для жителей материковой Украины, которые едут в Крым. В связи с этим мнения крымчан (наших) разделились на два лагеря: одни считают, что оккупанты могут готовить плацдарм для вторжения на материковую Украину из Крыма. А другие допускают, что дорога, если и будет построена, должна показать разницу между дорогами в оккупации и на свободе. Такая себе “пыль в глаза”, что очень любят делать рашисты.

4. В оккупированном россией Крыму за минувшие сутки выявили 24 новых случая коронавирусной инфекции. В Севастополе — трое заболевших и двое умерших за сутки. Количество зараженных на полуострове увеличилось до 1505 человек, в том числе 342 в Севастополе. Количество умерших увеличилось до 43 человек, в том числе 8 — в Севастополе.

5. Оккупанты “экстренно вывезли из Артека 72 ребенка”, у которых появились симптомы ОРВИ/коронавируса. Пропагандоны написали: “Выяснилось, что лагерь не занимается лечением, и поэтому, если у ребенка обнаруживается температура, насморк, недомогание, расстройство желудка, он помещается в изолятор, откуда отправляется домой”. При этом количество заразившихся коронавирусом в Крыму стремительно растет из-за понаехавших рашистов.

Новости Крымнаша. Теперь мы здесь живем! Да через десять лет здесь ни одного из вас не останется!

6. “Как считаете, из каких стран к нам приезжают самые раздражающие туристы?”, — спросили в евпаторийской группе. Из предложенного списка стран 62,49% выбрали россию (528 человек), 19,88% — Украину (168 человек). У рашистов традиционно бомбануло от того, что они раздражают крымчан: “Россияне раздражают? Мосты не раздражают, деньги, которые они везут, не бесят? Вот после таких опросов туристы и не едут в Крым. Я люблю Крым (была здесь и при Украине, и при россии), но отношение к туристам так себе. Не надо никакого нам обожания, хочется простого человеческого отношения, а последние годы слышу только, какие россияне богатые, а крымчане бедные. А в россии тоже по-разному живут, в Крым вкладывают немало”, “Потому что мы (россияне) привыкли работать, а они (крымчане) нет”. Крымчане ответили рашистам: “Мост тоже раздражает — без него цены были ниже и крымской продукции больше. Крымчане в мосте раньше никогда и не нуждались”, “Какие мосты? Если тот самый, один-единственный, то от него ни холодно, ни жарко. Лично мне всё равно, есть он или нет, деньги мне тоже не везут, зато гонор и претензии ко всем”, “Наоборот, почему-то всё, привезённое из-за замостья, стало очень и очень дороже”.

Новости Крымнаша. Теперь мы здесь живем! Да через десять лет здесь ни одного из вас не останется!

7. А зачем? “До конца июля в Ялте демонтируют новогодние инсталляции, установленные в декабре 2019 года”, — сообщили оккупанты.

P.S. “Приехавшие наводят здесь свой "порядок", чувствуют себя хозяевами жизни, положения и города. Поговорите с местными и узнаете, какими соседями стали для них купившие здесь жилье россияне: хуже не бывает. Первое, на что обращают внимание керчане, — не здороваются с ближайшими соседями, не говоря уже о том, чтобы познакомиться или представиться, как это традиционно делается здесь. Об этом говорят и жители многоквартирных домов, и частного сектора. Знаете, куда приезжие предпочитают выбрасывать пищевые отходы? В урны на улицах, не донося до баков, что до крайности удивляет местных, которые не представляют, из какого медвежьего угла надо приехать, чтобы не знать элементарного. А вы попробуйте сделать им замечание — такое о себе узнаете, что родной маме покажитесь подкидышем. Соседка на днях рассказывала, что в магазине у кассы впереди нее вклинился здоровый обгоревший мужик, которому она сделала замечание: "Знаешь, что он мне сказал? Что рот раскрыла, хохлушка?! Мы вас кормим тут всех! Вы тут никто, под нами живете!".

Новости Крымнаша. Теперь мы здесь живем! Да через десять лет здесь ни одного из вас не останется!

Нечто подобное от местных слышу не в первый раз. На городском пляже две возрастные дамы гадят Керчь: и грязно, и скудно, и дорого, и паршивый южный городишко без цветов. Отдыхавшая по соседству с ними керчанка не выдержала: "Какого черта приехали? Валите в свою россию!". Женщины поначалу обомлели от такого напора, но быстро нашлись: "А мы у себя дома, в Крыму!". Сам был свидетелем, как на пятачке у магазина растопырщилась открытыми дверями заезжая иномарка, мешая подъехать местным "жигулям". Когда керченский водитель попросил закрыть двери, чтобы поставить свою машину, приезжий вышел к нему для разговора с битой. Хорошо, вмешались другие автовладельцы и не дали разгореться конфликту. И слова от приезжего: "Теперь мы здесь живем! Да через десять лет здесь ни одного из вас не останется!". Керчане, традиционно считавшиеся приезжими самыми радушными и доброжелательными крымчанами, теперь озлобились, и такие пожелания и проклятия шлют им, что я порой не узнаю своих добросердечных земляков”. По ссылке прочтите наблюдения керчанина о замещении крымчан рабсиянами, что ВСЕГДА делают оккупанты на захваченных территориях.

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Джерело:crimeaua1.wordpress.com
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