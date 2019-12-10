1. Стало известно о возведении в епископы “УПЦ Московского Патриархата” Каллиника (Чернышева). Об этом сообщил архиепископ Православной церкви Украины Евстратий (Зоря). Местом посвящения (хиротония) стал Николаевский собор в украинском городе Нежин. Калинник принимал активное участие в аннексии Крыма: проводил антиукраинскую агитацию, разместил склад оружия для т.н. “самообороны Крыма” на территории храма Святого Пророка Иоанна Крестителя в селе Уютное, настоятелем которого является. От российских оккупантов чекист в рясах получил медаль за захват Крыма и благодарственную грамоту, которую подписал т.н. “командир ополчения” Михаил Шеремет, ныне сидящий в Госдуре. Кстати, чекист в рясах Калинник окончил национальный Харьковский университет Внутренних дел, как и Поклонская. А ты все еще веришь, что в РПЦ/УПЦ МП служат Богу, а не являются злом во плоти!?

2. В городе Саки состоялась запись видеообращения ватников к путину — по поводу жутких разрушений, устроенных родной гаванью в городе: “Уважаемый владимир владимирович, обращаемся к вам от лиц Сакского района, проживающих на данной земле, и всего Западного Крыма. Мы обеспокоены варварским уничтожение пляжей Крыма. Крым — это жемчужина новой россии, вернувшаяся домой. Беззаконие происходит по всему побережью. Все, кто должен это контролировать, молчат. А может, Крым еще не в россии, коль законы нашей страны не действуют? Просим вас сохранить и защитить уникальные песчаные пляжи! Просим вас срочно запретить незаконное капитальное строительство в водоохранной зоне. В 100 метрах от берега моря возводятся многоэтажные здания с капитальным забором. Перепаханы дороги, идущие от дачных массивов к нашему берегу моря. Обычных жителей и гостей поселка не подпускают к берегу. Рыбаков гонят прочь отсюда, заявляя, что это частная территория. Уважаемый владимир владимирович, просим вас в решение нашего вопроса запретить нецелевое использование земли на данной территории, сноса всех капитальных строений и восстановления уничтоженного пляжа. Привлечь к ответственности лиц, по вине которых был нанесен ущерб экологической системе берега Крыма”. Далее хором и много раз по команде пропагандонов канала “Россия” (что удивительно) ватники скандировали: “Нет стройке, верните наши пляжи!”. На плакатах у ваты было написано: “Сохраним пляжи для будущих поколений!”, “СТОП стройке на пляже в селе Уютном”, “Защитим пляжи села Укромное от варваров”, “Варвары, руки прочь от пляжа в селе Уютное”, “Верните песчаные дюны”. В своем сюжете пропагандоны вновь подписали Крым “Тавридой”. Потому что крали Крым — “Тавриду” не крали. Все это в копилку признания их вины

3. Еще одни ватные пропагандоны от имени жителей Крыма издали истошный вопль: “Жители Раздольненского района не перестают возмущаться варварским уничтожением жемчужины района и особо охраняемой территории — Бакальской косы. Многократные обращения и жалобы не могут остановить беспредел, возмущения в социальных сетях уже достигли точки кипения. Ситуация продолжает ухудшаться с каждым днем. Коса почти полностью уничтожена. Ниже приводим ссылки, где уже не крик, а вопль о необходимости срочного спасения уникального природного явления — Бакальская коса”

4. Вопреки обещаниям засланного путиным оккупанта Развожаева, военные не будут возвращать Севастополю отжатую и зазаборенную прибрежную зону в Батилимане. Вата скулит и считает камни с неба: “А как вы хотели?! Воякам теперь везде зелёный свет!”, “(Понаехавшая) У нас город военных моряков, у нас не Ялта. А пляжей и так довольно”, “А почему нельзя его сделать доступным для гражданского населения? Вояки совсем офигели — забирают все более-менее приличные пляжи”, “Ещё камушек с неба”, “Камнепадик”, “Сейчас достроят "дачку" Януковича и закроют весь берег от ДОЛ Ласпи до Айя. Детский лагерь "Чайка" закрывают. Этот сезон был последним. Зачем детям и народу пляжи? Работайте больше, незачем отдыхать”, “Ну, им пляжи эти очень необходимы для повышения обороноспособности страны. Ну как же вы не понимаете”, “Ну, а где же Шойгу будет купаться, когда в Крым приедет? На обычном пляже западло с быдлом плавать, надо эксклюзивный бережок”, “Идет формирование высшей касты. А вы обойдетесь купаться. Надумали, денег нет — надо работать круглогодично”, “Пожалуйтесь Меркель и Трампу. Устройте международный скандал. Пусть введут войска под видом возвращения пляжа”. Напомню, ранее ватники уже неоднократно митинговали и умоляли путина и ихтамнетов вернуть отобранный россиюшкой пляж городу, но оккупанты не обратили на стонущую вату никакого внимания

5. Русский мир в гости заглянул: вырваны розетки, изуродованы стены, разбита плитка… В минувшие выходные неизвестные ворвались в помещение общественной организации родителей детей инвалидов “Особые дети” в оккупированном Севастополе и разгромили его. На данный момент не сообщается, остались ли целы унитазы — у оккупантов к ним слабость

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6. В окупованому Сімферополі в Палаці культури профспілок відбувся святковий концерт, присвячений “героям рейху” (отруйники Мішкін і Чепіга — теж “герої”, так само як “академік” Кадиров; це їхнє свято). Масовку створювали баби-ватниці та путлєр’югенд. Але не створили

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7. Добродушная Прокуратура АР Крым не будет просить суд в Херсоне помещать в СИЗО члена партии путина “Единая россия” из аннексированного Севастополя Игоря Кучерявого. Прокуратура будет просить домашний арест, т.к., по ее мнению, активное пособничество в оккупации Крыма, одебиливание детей и медаль за это от оккупантов тянут лишь на “преступление средней тяжести”… У меня нет цензурных слов… Или же коллаборант начал сдавать всех и каждого, кто вместе с ним помогал россии оккупировать Крым. Напомню, Кучерявый был задержан (а позже отпущен) 3 декабря во время поездки на материк за украинским загранпаспортом. Ранее сообщалось, что сейчас он находится в одной из гостиниц Херсона

8. Крымчане сегодня благодарили ВАДА за подарок к Новому году: исполком ВАДА отстранил россию от Олимпиады и множества других соревнований на четыре года. Россия — страна-404

P.S. Некоторые упоротые ватники считают, что Крым не может считаться россией, т.к. здесь творится беззаконие. Ватники, еще не поздно сгонять в россию, чтобы убедиться в том, что россия и беззаконие — слова синонимы. И несмотря на то, что Крым является неотъемлемо частью Украины, оккупанты всеми силами создают здесь российские условия существования и выживания. Удивительно, что после всех событий 2014 года, как минимум свидетелями которых являлись все жители полуострова, вата на шестом году войны и оккупации взывает к законности и снова тревожит путина мольбами о спасении. Безмозглые люди… Или нелюди…

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