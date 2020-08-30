1. Муфтий Духовного управления мусульман Украины Саид Исмагилов посмертно наградил медалью “За служение Исламу и Украине” крымского татарина, добровольца “Правого Сектора” Ленура Ибадуллаева, который погиб в 2018 году под Авдеевкой во время обстрела российскими оккупантами. Награду погибшего воина вручили ветеранам АТО, крымским татарам Вельдару Шукурджиеву и Рустему Халилову, которые передадут ее в Крым родственникам Героя. Напомню, сегодня в Украине чествуют память погибших в российско-украинской войне защитников нашей страны. Именно на эти августовские дни 2014 года пришелся пик Иловайской трагедии, когда в результате противостояния российским оккупационным войскам украинские военные попали в окружение. Оккупанты предоставили т.н. “зеленый коридор”, который потом расстреляли из всего имеющегося оружия, причем расстреляли не только наших воинов, но и своих раненых.

Новости Крымнаша. Людоедская позиция российских оккупантов держит крымчан в заложниках

2. Оккупанты в Севастополе устроили показательные бои с участием танков, БТР, истребителей и вертолетов. Бои прошли на том самом месте, где ватники вывесили баннер “Уберите танки от наших домов!”. Убрали, как видите…

Новости Крымнаша. Людоедская позиция российских оккупантов держит крымчан в заложниках

Новости Крымнаша. Людоедская позиция российских оккупантов держит крымчан в заложниках

Новости Крымнаша. Людоедская позиция российских оккупантов держит крымчан в заложниках

Новости Крымнаша. Людоедская позиция российских оккупантов держит крымчан в заложниках

3. “Уберите танки от наших домов!”… А теперь посмотрите, в какой близости от жилых домов оккупанты устраивают милитари шабаши и проводят военно-террористические учения.

Новости Крымнаша. Людоедская позиция российских оккупантов держит крымчан в заложниках

Новости Крымнаша. Людоедская позиция российских оккупантов держит крымчан в заложниках

4. Припоминается Германия времен NSDAP/НСДАП (Национал-социалистическая немецкая рабочая партия). Там тоже нацисты стремились вытащить из домов как можно больше населения на милитари-шабаши и парады, чтобы пипл как можно меньше времени проводил наедине со своими мозгами.

5. Многие из подземных источников настолько исчерпаны, что российские оккупанты начали их массовую ликвидацию. Сейчас известно о полной ликвидации 39 скважин. Ликвидация скважин методом тампонажа, который используют оккупанты, означает, что возобновить их в будущем будет невозможно. Детали уничтожения Крыма рашистами прочтите по ссылке и посмотрите фоторепортаж.

6. “Точка выдачи воды”: оккупанты опубликовали карту с местами, где в рамках программы “Не нужна нам ваша днепровская вода” будут установлены емкости с водой. Емкости установлены в учреждениях образования, медицины, а также возле некоторых жилых домов.

Новости Крымнаша. Людоедская позиция российских оккупантов держит крымчан в заложниках

7. “Я из аннексированного Крыма. Я люблю и ценю Украину. Крым — это Украина. Де-юре — Украина, де-факто — это оккупация. Я вам скажу — никакой воды оккупантам! Никакой воды, ни ведра воды ни в коем случае! Пусть оккупант везет с Дона воду! Они подумали, когда аннексировали и оккупировали Крым?! Когда они отобрали у другого народа вот это все?! Крым по закону принадлежит Украине! Они думали об этом?! Им надо было думать прежде, чем оккупировать! Они знали, что вода — это проблема?! Никакой воды, ничего! Пусть будет, как будет! Ни грамма воды, ни ведра воды!”: по ссылке послушайте полностью звонок крымчанина в студию радио Крым.Реалии.

8. Ватный паблик Крыма… думки о воде: “Да вернется Крым в Украину, кто бы сомневался”, “Дай Бог”, “Не дождетесь”, “Вы все правильно написали. Все достало — и вода, и медицина в Крыму, и все коронавирусники, которые едут в Крым, сетуя на то, что тут все отлично. Им так преподносят, что тут Божья благодать. Все сидят, работы нет!!!!! Которая была, и ту закрыли, отмазываясь ничтожными копейками для крымчан. Пора менять жизнь, товарищи. Сколько лет мы еще будем ПОТЕРПЕТЬ? Терпец обрывается”, “До возвращения”, “Все же радовались, когда захватили наш Крым “зеленые человечки” и “вежливые люди”, голосовали за референдум за бандитов. В странах, где побывал ваш путин, везде разруха”, “Как же я этих “радовавшихся” ненавижу”.

Новости Крымнаша. Людоедская позиция российских оккупантов держит крымчан в заложниках

9. В оккупированном россией Крыму за минувшие сутки выявили 76 новых случаев коронавирусной инфекции. В Севастополе — 14. Количество зараженных на полуострове увеличилось до 2849 человек, в том числе 502 в Севастополе. Умерло 67 человек, в том числе 18 — в Севастополе.

10. Понаех скулит, а по его скулению вы хорошо прочувствуете конфликт между жителями Крыма и рашистами, которые почему-то решили, что вода и электричество — это роскошь, а не норма: “Отдыхая в Крыму, подписался на группу "злой крымчанин“. Хотел больше узнать, что люди обсуждают в этой группе, какие проблемы стоят перед крымчанами после присоединения их обратно к россии, потому как телевидению не особо доверяю. В своё время довелось служить в Севастополе, от многих крымчан в то время слышал, как они хотели бы быть снова в составе большой страны, несмотря на национальность!!! И какое было моё удивление, что люди поменялись и поменяли своё мнение. Да, я согласен, что не все рады тому, что в нашей стране жить тяжело. Да, я согласен, что не все чиновники выполняют свои обязанности. Но вы — ЛЮДИ вроде бы как!!! Вы вообще себя слышите??? Кто такие "замостовщина"? Кто такие "материковые"? ВЫ ЧТО ПОПУТАЛИ, хочу спросить я вас? Мой дед и многие ваши деды и отцы не за это воевали, чтобы мы теперь делились на свой и чужой. Ваша крымская земля пропитана ВСЯ кровью "замостовитых", чтобы вы не были шестерками у тогдашних фрицев и не были сожжены и расстреляны бэндеровцеми. Смотрю на комментарии и волосы шевелятся!!! Я не особо верил в то, что Крым встанет с колен за эти 6 лет, я не особо верил в то, что вода и электричество будут нормой, как и везде. Простите, дорогие крымчане, что, не ведая, использовал два куба вашей пресной воды. Простите, что за столь долгое отсутствие побывал у вас в гостях, не зная, что стесню вас. Клянусь, что не завёз к вам коронавирус, и ещё приношу глубочайшие извинен ТЕМ, кто не получает денег от отдыхающих. Но я очень хочу верить в то, что у вас ВСЕХ "материковых" и "заматериковых" проснётся хоть чуточку ума не писать хотя бы эти жалкие, гнусные оскорбления друг другу! Не считая тех, кто ещё не перешёл на сторону почитателей Бандеры”.

Новости Крымнаша. Людоедская позиция российских оккупантов держит крымчан в заложниках

11. Были на днях в нашем севастопольском театре им. Луначарского. Ну что сказать, пыльные стертые шлепки и шорты с вонючей футболкой — это, конечно, идеальная одежда для похода в театр. Но не здесь, а где-нибудь в Воронеже или Тамбове.

P.S. Оккупанты вновь собираются пожаловаться в Комитет ООН по правам человека на перекрытие Северо-Крымского канала, а также на “несправедливость и незаконность санкций”. Оккупанты заявили, что “людоедская позиция украинских радикалов держит крымчан в заложниках”. Ничего удивительного в этих гнусных заявлениях нет. Россия стабильна как никогда — всегда обвиняет других в том, что творит сама. Признать, что именно их людоедская позиция и оккупация Крыма держат нас в заложниках они не смогут никогда, даже когда будут делать ноги по мосту в сторону поребрика.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.