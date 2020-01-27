1. С 28 января в Украине будет закодирован спутниковый сигнал телеканалов крупнейших украинских медиагрупп. Те уверяют, что это общемировая практика, когда спутниковый сигнал транслируют исключительно провайдерам платного телевидения, а бесплатный просмотр отсутствует вовсе. Всего четыре крупнейших медиагруппы Украины планируют закодировать 24 канала. О том, что предпринять крымчанам, чтобы продолжать смотреть украинское телевидение, шла речь в эфире Радио Крым.Реалии (прочтите и посмотрите по ссылке). Но факт остается фактом — мы проиграли очередную битву в информационной войне, в которую, похоже, даже не вступали на государственном уровне

2. В “Артеке” что-то похожее на пандемию. То ли гриппа, то ли хто зна… Очень много больных, развозили куда могли — в больницы Симферополя, Севастополя, Ялты. Автобусы с больными детьми ходили полные, по 30-40 человек. “Мы вчера прибыли в 9:25. 33 ребенка отметили, выдали всем маски и повезли на базу, все быстро и организованно. 20 минут и мы на базе. В автобусе, как только приехали, не выходя, мерили температуру. С температурой из автобуса не выпускают”, — сообщили рашисты и опубликовали фото. Самое интересное, что пропагандоны оккупантов молчат, несмотря на то, что неизвестная болезнь начала косить детей как минимум 16 января, но в концлагерь “Артек” приехала уже новая смена детей, которые также попали в больницу

3. Поездом занесло… В оккупированном Симферополе неизвестный совершил вооруженную попытку ограбления магазина. Грабитель уложил на пол посетителей, стрелял из оружия и пытался выбить дверь в подсобное помещение, но повредил себе ногу. После чего — скрылся. Видео с камер наблюдения появилось в соцсетях

4. Оккупанты в Симферополе устроили для детей очередной шабаш. Детей приобщали к полицаям оккупационного режима, разыграли сцену с вооруженным задержанием воображаемых преступников. Уже традиционно детей ознакомили с оружием и взрывчатыми средствами, а также дали посидеть в автозаках — чтобы привыкали. По ссылке можно посмотреть сюжет пропагандонов, которые указали и имена некоторых оккупантов

5. В окупованому Ватостополі в школі загального режиму № 23 стартував проект “Кіберпатруль: будь на чеку”. Підлітків вчили виявляти в мережі “фейки” ворогів мразії, “незаконний контент” та “екстремізм”

6. В Черноморском прошел вечер памяти “900 дней и ночей”, посвящённый “Дню освобождения Ленинграда от фашистской блокады”. Вообще без продыху все это теперь. Аналогичный шабаш под названием “Блокадный хлеб” прошел в Михайловском и Межводном. Везде одебиливали детей. А где таблички “можем повторить”? Как-то не хватает их.

7. Блокадная акция в Судаке своей бессмысленностью и абсурдностью потрясла даже упоротого стекловата Сандрика. Допобедобесилась говень — уже и вату воротит: “Переборщ с бородинским (хлебом)! Господи, прости! Представьте себе раздачу воды “Памяти Беслана” в пластиковых бутылочках каждому школьнику 1 сентября. Или с начала апреля и на весь курортный сезон каждому пассажиру поезда “Таврия” — бутылка воды из каменоломен Аджимушкая. Представили? Или про ту же воду у братьев белорусов внезапно “гостям Брестской крепости в подарок бутылка воды. Можно выпить из армейской каски или сапога здесь, на месте” — вот прям с 22 июня, а 9 мая — особые предложения. Вот и подумайте”. . Стекловатник также предложил помогать живыми ветеранам, но кому есть дело до живых, когда можно бесконечно плясать на костях мертвых и орать “можем повторить”

8. В Приморском парке Ялты оккупанты провели для путлерюгенда “военно-спортивный фестиваль”, на котором учили детей строевой подготовке, обращаться с оружием и рассказывали о “великой победе”

9. Алушта. “В честь 93-ей годовщины ДОСААФ юнармейцы ВПК ДОСААФ россии Каскад-4 приняли участие в Уроке мужества”. Все, как Гитлер завещал

10. Полянка немного выше 11-го микрорайона Ялты. На деревьях появилась свастика. Новые времена, новые символы. Деды воевали, ja-ja.

11. В селе Морозовка Балаклавского района Севастополя накануне сгорел строящийся храм. О причинах официально ничего не сообщают, но многие считают, что это поджог. Храм принадлежал “УПЦ МП”. А если бы такое на материковой Украине произошло? Кисель бы уже захлебнулся в собственной желчи

12. Ну, что можно сказать, глядя на уровень медицины… Если эпидемия из Китая доберется сюда, нам пздц.

13. Так, а скоко там обещали туристов из Китая в Крыму в сезоне-2020? Хто фкурсе?

P.S. “КАК ПРИШЕЛЬЦЫ ЗАХВАТЫВАЮТ КРЫМ И ГУБЯТ ЭКОЛОГИЮ. Как это делается? Просто. Как после 1783 г., после 1944 г, только с еще большим размахом. По Бахчисарайскому району, почти во всех селах горного и прибрежного Крыма, в наиболее красивых местах (озера, лес, горы, море) создаются якобы КФХ (крестьянско-фермерские хозяйства). Причем в обход местного населения и под крышеванием силовиков (прокуратура, ФСБ). Почему теперь стало возможно обойти местное население? Все объясняется очень просто. Дело в том, что глав сельских (и городских) советов в рф (а теперь и в оккупированном россией Крыму) народ не выбирает. Его назначает депутатское большинство. Большинство, понятное дело, из партии "Ум, Честь и Совесть" нашей эпохи — ЕР. Приказы, кого избрать головой, поступают сверху. И распоряжения, кому что дать, тоже идут сверху. Вот и весть расклад. Поэтому глава сельсовета неподотчетен сельской громаде. Впрочем, и депутаты тоже практически неподотчетны. Земли банально разворовываются не только в Бахчисарайском районе. На южном берегу уже целые километры заборов, охраняющих частные владения от населения. Не просунуться. Причем строительство ведется в архитектурном смысле самое пошлое и пестрое — от скандинавских проектов до испанских вилл… Короче, Крым захватывают новые Нувориши (прим — наворовавшие бабло понаехавшие россияне), далекие от его подлинной культуры и истории. А знаменитая трасса Таврида становится просто экологическим бедствием. Разрыли огромные новые карьеры. Сносят горы по щебень, а не только холмы… Крым банально превращается в военный полигон с дачами понаехавшего ГБья”.

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