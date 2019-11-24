1. Оккупанты в Нижнегорском районе Крыма распространяют листовки “Спасем мир вместе от терроризма”, в которых предупреждают об ответственности за “экстремизм”, “терроризм”, “нарушение целостности рф” и прочее. Листовки распространяют в людных местах, включая мечети и магазины.

2. “В Турции запрещено морское сообщение с Крымом как для торговых, так и для пассажирских перевозок, политика Анкары относительно Крыма не претерпела изменений”, заявили в МИД Турции, комментируя распространенную накануне российскими оккупантами информацию якобы об открытии Анкарой паромного сообщения с оккупированным Крымом. Напомню, оккупанты вчера сами опровергли собственные радостные вопли о возобновлении сообщения грузовых паромов. Успела обрадоваться и грешница Поклонская.

3. Россия потребует от Украины не сажать крымчан в тюрьму, т.к. “подобные случаи являются незаконными с точки зрения международного права”. Судя по всему, речь идет о коллаборантах и активных пособниках оккупантов, которые, несмотря на риск, едут на материковую Украину то подлечиться, то безвизовый паспорт оформить, то родню повидать… Международное право твари вспомнили.

4. Понаехавший из Белгорода рашист получил 12 лет колонии по обвинению в заказном убийстве 38-летнего бизнесмена из Евпатории. На убийство пошел, т.к. “не имел постоянного дохода и нуждался в деньгах”. Вот такое к нам прет.

5. Оккупанты в Крыму отменили зимний футбольный кубок из-за боязни полезных санкций: “В том году ни один (российский) футбольный клуб не приехал на наши сборы, боясь получить санкции и разбирательства. Мы не будем его проводить, чтобы лишний раз не будоражить украинскую футбольную общественность, и если (российские) команды будут приезжать, то это будут тренировочные матчи”, — жалобно проскулил “глава КФС” Юрий Ветоха. Напомню о том, что на материковой части Украины возрожден симферопольский футбольный клуб “Таврия”.

6. Севастополь. Гардемарины снова взвыли. Оккупанты приступили к нанореконструкции Большой морской улицы. Ватники, учитывая предыдущие нанореконструкции в городе за время оккупации, просят просто воровать и “убрать свои руки прочь от Севастополя!”.

7. Ватники Севастополя пишут во все инстанции оккупантов, чтобы остановить варварство в центре города: “Все мы видим, что земельные работы в исторической части города федерального значения проводятся без наблюдения историков и археологов, что на свалку вместе с грунтом выбрасывается масса камней, необходимых для реставрационных работ на объектах культурного наследия, находящихся в аварийном состоянии. Это те самые камни крымбальской и других пород, из которых строился Севастополь”.

8. Назначенный оккупантами “главой” Ялты Иван Имгрунт, завезенный из Краснодара, велел готовиться к выселению: “Для успешной реализации запланированных проектов и выполнения задач, поставленных президентом рф и главой Республики Крым, необходимо навести порядок в землепользовании. Сейчас готовится проект федерального закона по изъятию земель и объектов недвижимости на территории Ялты. Все это делается, чтобы максимально ускорить темпы развития муниципального образования”.

9. Оккупанты сообщили, что “власти Кубани хотят запустить в Крым электрички”. Модераторы ватной симферопольской группы сопроводили эту новость фотографией скоростного украинского поезда Интерсити, который ходил в Крым до оккупации.

10. Ялта. Район Свердлова. Сидящих до сих пор без отопления жителей района греют новости российских каналов, как “хАхлы” в очередной раз замерзнут без российского газа.

11. Сцарь рф заявил, что справки от нарколога для водительского удостоверения по 2900-7000 — это половина зарплаты и “чушь какая-то”. Холопы в Севастополе радуются, что луноликий повышение временно отменил! А подумать о том, что это означает, что царь в курсе, что холопы пашут за копейки, и сам в сказки про “среднюю зарплату 30-40 тысяч” не верит, думалки не хватает. Рабы тупые.

12. В оккупированном Симферополе прихожане ПЦУ провели траурную панихиду по жертвам Голодомора: “Сегодня вся Украина чтит память жертв Голодомора 32-33 годов. Траурными богослужениями, панихидами и мероприятиями, которые напоминают те трагические события, вспоминают жертв тех событий. В те годы, с одной стороны уничтожили нашу нацию, а с другой — укрепили нашу нацию сегодня, потому что память про те события не дает нам погибнуть как нация, как государство сегодня. Очень важно помнить, к чему может привести безбожие, к чему может привести ненависть к ближнему, к чему приводит безбожная власть, цель которой — только всемирная власть, всемирное управление. Жизнь человека бесценна, никто из власть имущих никогда ради собственных идей, амбиций и теорий не может жертвовать людьми”, — сказал архиепископ Крымской епархии ПЦУ Климент.

13. В Украине сегодня День памяти жертв Голодоморов и геноцида украинцев советским оккупационным режимом (1921-1923, 1932-1933 и 1946-1947 годов). В Крыму даже выставленная на оконный подоконник свечка будет означать, что тебя взяли на карандаш — если не сами оккупанты, то соседи, которые симпатизируют оккупационному режиму и не брезгуют доносами. Тот, кто знает и помнит прошлое, постарается сделать все, чтобы не допустить подобных ошибок в будущем. Сегодня Украина снова проходит урок, который освоили и освоят не все, потому что всегда будут тоскующие по колбасе по 2,20 и вкусному пломбиру. Главное, чтобы таких тоскующих было меньшинство. По ссылке посмотрите неизвестные фотографии Голодомора, которые опубликованы впервые.

P.S. В заключение хочу напомнить вам мой пост “Голодомор. Советская оккупация Украины”, в котором приведены шокирующие факты Голодоморов, названы имена преступников. В статье также провел параллели между Голодомором и войной россии против Украины, которая к сегодняшнему дню идет уже шестой год.

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