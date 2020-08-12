1. Новоназначенный начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что для него и его команды реинтеграция Крыма и Донбасса является приоритетом. “Сегодня перед военной разведкой Украины стоят такие задачи. Это увеличение влияния разведки в сфере международных отношений, возвращение временно оккупированных территорий Донбасса и Автономной Республики Крым и восстановление справедливости в отношении лиц, которые принесли войну на нашу Родину”

2. Оккупанты продлили арест гражданскому журналисту, политзаключенному второго симферопольского “дела Хизб ут-Тахрир” Осману Арифмеметову ​до 15 сентября

3. Ватоголовые предприниматели Феодосии, которым оккупанты запретили митинговать, записали видеообращение, в котором пожаловались, что обещания о том, что “никто ничего не потеряет”, оказались ложью, ведь заработанное при Украине у них отжимают: “В послании к народу россии президентом была четко поставлена задача, что при переходе Крыма в россию ни один житель Крыма не должен пострадать, а тем более потерять право собственности. На основании этого был принят федеральный конституционный закон от 21.03.2014 года, признающий действие документов, выданных государственными органами Украины, в том числе, право собственности. Начиная с 2014 года мы, предприниматели города Феодосии, вынуждены бороться за сохранение своих объектов торговли, рабочих мест, являющихся единственным средством заработка для нас. Но этот закон у нас в Феодосии не работает. Нежеланием решения реальных проблем малого предпринимательства в тяжелые для страны времена Сергей Бовтуненко (прим — назначенный Кремлем глава оккупационной администрации Феодосии) дискредитирует существующую власть и подрывает авторитет президента россии владимира путина, который обещал, что никто из жителей Крыма не пострадает”, — скулят ватники. Оккупанты назвали этот ватный вой “заказной акцией, направленной на подрыв авторитета исполнительной и законодательной власти в городе”

4. Понаехавшие в Крым рашисты, у которых оккупанты отжимают дома и землю, написали письмо путину, в котором вылизали крысу до дыр, а также констатировали, что в Крыму уже не первый раз вооруженные люди без опознавательных знаков занимаются отжимом имущества. Почему-то удивляются и обещают себя сжечь: “Вы — человек справедливый, человек слова и дела. Вы пользуетесь заслуженным авторитетом не только в нашей стране, но и в мире. Это многое для нас значит. Вся надежда на Ваше вмешательство или контроль за происходящим. После возврата Крыма в 2014 году мы поверили в Ваши призывы: "Инвестируйте в Крым, отдыхайте в Крыму" и приобрели недвижимость — эллинги по адресу: Ялта, пгт. Ливадия, улица Виноградная, дом номер 20А для отдыха своих семей. Это наше третье письмо, пожалуй, уже единственная оставшаяся надежда как-то донести до Вас еще раз свое горе. Далее мы не знаем пути, как достучаться, за исключением самосожжения на Красной площади. Просим Вашего вмешательства в нарушение наших конституционных прав, от произвола и захвата нашего имущества и других наших соседей. Все наши жалобы и заявления "о нарушении наших гражданских прав по отъему нашего законно приобретенного имущества" в прокуратуре РК, следственном комитете РК и иных государственных органах РК заканчиваются лишь формальной отпиской. В настоящее время имеется угроза захвата нашего имущества, без решения суда силовым методом, т.е. (оказывается, уже были такие инциденты в Крыму) вооруженными людьми в униформах без опознавательных знаков различия и принадлежности к неопределенным формированиям. Сегодня в СМИ и в интернете об этом "беспределе" госчиновников Крыма обсуждают разные люди, в т.ч. граждане недружелюбных стран россии, и все в недоумении, как так можно, "отжать" законное имущество у своих граждан, при этом хитрыми схемами "узаконить" свои действия, не думая о том, что своими действами они подрывают и Ваш авторитет, и авторитет россии в мировом сообществе, а также ставя под сомнение Ваши призывы: инвестируйте в Крым и отдыхайте в Крыму”

5. Вчера разведчик RC-135 “утюжил” не только побережье Крыма, но и поглядывал за немалой частью кубанского побережья, где наматывал круги мордорский самолёт связи и управления

6. “Дома затопили, дороги уничтожили, столбы завалили”, — пишут жители Крыма и публикуют фотографии прорывов воды из ихтамнетского водопровода, который оккупанты вчера помпезно запустили и выставили 200 вояк, чтобы охранять дырявые трубы. Напомню, вчера оккупанты под звуки военного оркестра, под камеры пропагандонов и с шариками в цветах сриколора запустили водовод для перекачки остатков воды из обмелевшего Тайганского водохранилища Белогорского района Крыма в Симферополь

7. Только оккупанты запустили водовод, чтобы выкачать остатки воды из Тайганского водохранилища для Симферополя, как тут же в Керчи вдруг случились очередные “аварии”, а пропагандоны написали “Внимание! Набирайте воду!”, и опубликовали адреса, где будут многочасовые отключения воды. А знаете причину? Из Тайгана гнали воду на восток Крыма, а теперь эту воду гонят по дырявым трубам на Симферополь

8. Ни медицины, ни медиков: “За 6 лет на полуострове уволилось более двух с половиной тысяч медиков. В период пандемии отток специалистов не уменьшился”, “Шесть лет геноцида, чего вы хотите(((”

9. В оккупированном россией Крыму за минувшие сутки выявили 40 новых случаев коронавирусной инфекции. В Севастополе — 5. Количество зараженных на полуострове увеличилось до 1948 человек, в том числе 391 в Севастополе. Умерло 47 человек, в том числе 11 — в Севастополе

10. Оккупационная администрация Ялты “возобновит жесткий режим соблюдения части ограничений для нераспространения коронавируса”. Причина — рашисты со всех концов сколеновстана массово завозят в Крым заразу. Но, несмотря на это, оккупанты в Ялте провели Высшую лигу КВН, на которую, напомню, отказалась приехать команда из Беларуси

11. Коронавирус в Крыму стремительно распространяется. Зашибись открыли Крым туристам из рф, нах они тут упали!

12. Под Бахчисараем второй день тушат горящий лес. Возгорание произошло в селе Тенистое

P.S. “В настоящее время имеется угроза захвата нашего имущества, без решения суда силовым методом, т.е. (оказывается, уже были такие инциденты в Крыму) вооруженными людьми в униформах без опознавательных знаков различия и принадлежности к неопределенным формированиям”, — скулят понаехавшие в Крым рашисты. Оказывается, захватывать ЧУЖОЕ с помощью вооруженных людей без опознавательных знаков — плохо. Это вам бумеранг, рашисты! Как бумеранг и ватоголовым предпринимателям Феодосии, которые с 2014 года (как неожиданно) “вынуждены бороться” за свои права, свое имущество и свое единственное средство заработка! Оказывается, предавать свою страну и поддерживать напавшего на нее агрессора — тоже плохо. Бумеранг!

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