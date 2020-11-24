1. Житель Симферополя Федор Костенко выехал из оккупированного Крыма в Киев 1 марта 2015 года. У него была запланирована встреча с тогдашним омбудсменом Валерией Лутковской, в ходе которой Федор планировал рассказать о пытках, которые применялись к его сыну Александру после задержания. Но обратно домой Федор так и не приехал. По ссылке прочтите историю насильственного исчезновения Федора Костенко

2. Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джеппар сообщила, что в ведомстве проверяют информацию о продаже плитки из музея-заповедника “Херсонес Таврический” на сайте Аvito. “Теперь его (объявления) там нет. Изучаем ситуацию. Это, к сожалению, страшная "классика" оккупационного жанра, которую, в случае подтверждения, доведем до сведения международных партнеров”. 18 ноября на сайте Аvito появилось объявление о продаже более 1000 кв. м плитки, якобы демонтированной “с места крещения князя Владимира”. Публикацию разметили от имени компании “Грунт опт.рф”. Оккупанты назвали это “провокацией”, а компания “Грунт опт.рф” извинилась за размещение этого объявления. Но плитку таки поменяли. Куда делась старая, пока неизвестно

3. В центре Севастополя (да-да, на берегу Артбухты) во время стройки нашли гончарную мастерскую IV века до н.э. с тремя огромными печами. Институт Археологии рашки две обещает снести, а одну выкопать и увезти (в рашку?)

4. “Все лица, имущество которых было экспроприировано, изъято на временно оккупированной территории, являются потерпевшими, жертвами вооруженного конфликта”. В Представительстве президента Украины в АРК рассказали, как противодействовать изъятию земельных участков россией во временно оккупированном ею Крыму.

5. Мерзейший пропагандон из Ялты Сергей Сардыко отсидел 3 суток из-за того, что якобы обматерил оккупанта. Выйдя на свободу, пропагандон посетовал, что все изоляторы (ИВС) переполнены, а за 6,5 лет не удосужились построить ИВС в Ялте: “За 6.5 лет в Ялте не построили ИВС. И когда в Алуште нет мест, то арестованных разбрасывают по всему Крыму!!! Меня отвезли в Саки. Трое суток отдохнул от телефона и Интернета”. Эталонный раб

6. Новый этап покращення в Евпатории: “До конца декабря этого года с целью экономии водного ресурса принимается решение о прекращении подачи в городе горячей воды — так, как это было сделано в Симферополе”, — сообщили оккупанты. Напомню, с 16 ноября в Евпатории прекратили подавать воду по ночам, снизив давление в сети с 23.00 до 5.00

7. Оккупанты доложили о камнях с неба: “29 населенных пунктов, которые в связи с прекращением работы каптажей или скважин, переведены на режимное водоснабжение или подвоз. Алуштинский регион — 12 населенных пунктов, Бахчисарайский район — 5 населенных пунктов, наиболее проблемное — село Скалистое. Там было два каптажа, уровень воды упал до 100 кубов в сутки, что позволяет нам подавать воду всего лишь по 15 минут — с 6:00 до 6:15 утром и с 11:00 до 11:15 днем. Все остальное село находится на подвозе. По Белогорскому району 6 таких населенных пунктов, по Ленинскому району и Судаку — по одному, по Феодосии — 4”

8. В оккупированном россией Крыму за сутки выявили 224 новых случая коронавирусной инфекции (+4 смерти). В Севастополе — 58 (+3 смерти). Количество зараженных увеличилось до 17 753 человек, в том числе 3 925 в Севастополе. Умерло 362 человека, в том числе 102 — в Севастополе

9. Не очень ясно, зачем вам всем в стационар? Там нет никаких лекарств, включая фуфломицин: “Уважаемый Сергей Валерьевич, просим вас помощи разобраться в данной ситуации. Мой свекр Поярков Геннадий Викторович попал в Больницу г. Белогорск в инфекционное отделение. У него пневмония, стал задыхаться. Лежит в больнице с пятницы. У него периодически бывают приступы. А в отделении отвечают: у нас нет лекарств, не было завоза. Как так, скажите? Люди лежат с пневмониями и им не дают антибиотики. Они просто тупо лежат, нет никакого лечения”, “К сожалению, лечиться на дому тоже было непросто. У меня была внебольничная пневмония. Сын поднимал друзей и знакомых, чтобы найти элементарный новокаин, гриппферон и дексаметазон. Отдельные лекарства нашли, но цены!”

10. Чем занимались ваши дети в воскресенье? А дети в Джанкое учились убивать

11. Танцы с бубном — это то, что понадобится крымчанину, чтобы заказать товар с Алиэкспресс в грядущую Черную пятницу. Маркетплейс продолжает блокировку Крыма, пресекая многочисленные попытки обхода бана

12. Все стало гораздо хуже, а в остальном — точно так же: “Раньше всем было пох*р, и за небольшие деньги можно было порешать все и получить любую справку или разрешение. Теперь то же самое, только чтобы получить все это, нужно гораздо больше денег и плюс еще хорошие связи!! Цены были, конечно, ниже на все, это факт! Единственное, это дешевый старый автохлам, который попер к нам с материка (прим — из россии), там он был всегда дешевле. Город раньше был чище, это можно проверить через карты Гугл: вбить 10-ый и 16-ый годы, например, и посмотреть — спорить глупо. Медицина стала бесплатной, но малодоступной. А так, в остальном, как было, так и есть! Ах, нет, еще главное забыл — патриотизм!!! Это просто прет!!!”, — написал ватник, комментируя слова Поклонской о том, что “то украинское наследие, которое осталось и которым многие возмущаются, ОНО ЛИШЬ УСУГУБИЛОСЬ, ЕЩЕ ХУЖЕ СТАЛО”

13. Это девиз абсолютно всех оккупантов: “Вы хотели, чтобы Армения превратила Карабах в рай? Зачем? Чтобы Азербайджан потом вернул эти земли в хорошем состоянии? Нет, спасибо, разрушали все, что могли, и гордимся”

P.S. Путин заявил, что “с точки зрения международного права, и Нагорный Карабах, и все прилегающие к нему районы являлись и являются неотъемлемой частью территории Азербайджанской Республики”. Когда путину (или любому другому на его месте) тоже перестанет быть выгодно орать “Крымнаш”, он так же заявит о том, что с точки зрения международного права, Крым являлся и является неотъемлемой частью территории Украины… А потом добавит: “Да, конечно, это факт, мы никогда его не скрывали”.

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