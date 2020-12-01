1. Фрагмент мапи з османського атласу "Cedid Atlas", 1803 р. Селбістопол, Баліклава, Судак, Кефе, Ескі Кирим, Багчєсарай, Ескі Фороз, Йєні-Кале, Карасубазар та ін. # Qırım #CrimeaIsUkraine

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2. Пять торговых и два рыбных морских порта Крыма и Севастополя в данный момент находятся на грани выживания, а Керченская переправа прекратила работу. Западные санкции и решение Украины закрыть порты для заходов иностранных судов, принятые в ответ на оккупацию россией Крыма и Севастополя, привели к потере грузооборота и доходности портов, а строительство Крымского моста окончательно лишает их потока грузов и пассажиров и на российском направлении. По ссылке прочтите большой материал о том, как российские оккупанты угробили крымские порты, + рекомендации для Украины

3. Каждому участнику “Ассоциации друзей оккупации Крыма” московские режиссеры отвели свое место в спектакле под названием “Мировое признание российского Крыма”. Кто-то играет роль восточной экзотики. Кто-то — имитирует солидное политическое или деловое пророссийское лобби в Европе. Кто-то выступает в привычном амплуа представителя какого-то из “братских народов” бывшего СССР. В этом спектакле член координационного совета “Ассоциации друзей Крыма”, гражданин Турции Унвер Сель получил не главную, но важную роль руководителя фиктивной пророссийской “крымскотатарской диаспоры Турции”. Подробности прочтите в расследовании журналистов по ссылке + фото

4. Понаехавший на отдых в оккупированный Крым рашист устал грызть камни с неба и заказал вертолет, который привез ему жрачку из краснодарского Макдональдса. Цена вопроса — минимум 200 тысяч рублей. Фамилия рашиста неизвестна, но уверен, что все оплачено дорогими россиянами

5. Оккупанты сообщили, что для снабжения водой Симферополя ежедневно выкачивают 70 тысяч кубов воды из подземных источников. До введения графиков Симферополь потреблял около 160 тыс. кубов. После введения графиков норму снизили до менее 100 тысяч. Следовательно, основной источник воды сейчас — не водохранилища, которые практически высушены, а подземные источники. Летим на дно

6. Гоблин сообщил, что к апрелю Симферополь должен полностью перейти на водоснабжение из скважин. Эту катастрофу коллаборант преподнес как перемогу и вставание с колен

7. В оккупированном россией Крыму за сутки выявили 227 новых случаев коронавирусной инфекции (+3 смерти). В Севастополе — 65 (+1 смерть). Количество зараженных увеличилось до 19 718 человек, в том числе 4 346 в Севастополе. Умерло 418 человек, в том числе 120 — в Севастополе

8. Увидеть Крым — и умереть: понаехавший из Самарской области рашист заразился коронавирусом и умер во время путешествия по оккупированному Крыму в честь 50-летия совместной жизни с супругой. Супруга тоже заразилась, но уже кремировала мужа, которого из Крыма увезет в баночке

9. Ватники на севастопольском форуме поведали о своих языковых страданиях и притеснениях до оккупации: “А вот украинский мне не зашел в школе… Меня даже просили на него не приходить и рисовали 4 в аттестате. В универе сдал за презент — пара банок кофе и конфеты”, “Это же когда в Севастополе в школе украинский язык заставляли учить? В Крыму — да. А вот Севастополь… года до 92 в программе не было”, “В самом городе нет, а в пригородных сёлах в школах было. Формально это тоже Севастополь, по прописке”

10. Розмова в Сільпо на кулінарії: “ — А дайте 300 грамів цих галушек з куркою”. Пересічний козломордий рузький: “ — А пАчему вы называете клецки этим странным словом?”. А тебе не дивує, що ти, чмо кацапське, в Сільпо, а не в сраній п’ятірочці?!

P.S. Завершу сегодняшний выпуск историей об “исконной русскости” Крыма: “Формирование крымского мифа. Сразу же после депортации крымских татар сталинская политическая система стала решать две основные задачи на полуострове: — стирание памяти о коренном народе Крыма; — научное обоснование политического тезиса: "Крым — исконно русская земля". При этом, несмотря на войну и послевоенную разруху, эти задачи были приоритетными и решались стремительно. Начиная с 14 декабря 1944 года по май 1948 года в Крыму переименовывают названия 11 из 26 административных районов и районных центров, изменяют названия 1062 населенных пунктов Крыма из 1886. Общее число исчезнувших ойконимов составило более 1600 единиц. После выселения крымских татар в Крыму были разрушены и исчезли 184 селения, многие мусульманские памятники. Полностью уничтожены некоторые мусульманские кладбища (например, в г. Севастополе). 30 июня 1945 г. Крым лишается статуса Республики и переименуется в Крымскую область. В это же время в Симферополь прибывает Тавро-Скифская экспедиция, которой была поставлена негласная задача найти "славянский след" в Крыму. В составе этой археологической экспедиции находилась группа, инициатором которой выступал бывший партийный функционер П. Н. Надинский. Он пытался обосновать квазинаучную концепцию о происхождении славян от крымских скифов. Всякое инакомыслие в среде историков пресекалось. Так, в 1952 году против Е. В. Веймарна, участника Инкерманской археологической экспедиции, было возбуждено уголовное дело. Для формирования единого понимания крымской истории в среде историков и педагогов в 1952 г. издается брошюра академика Рыбакова Б.А. "Об ошибках в изучении истории Крыма и о задачах дальнейших исследований". В результате этой целенаправленной и дорогостоящей работы была сформирована крымская мифология, основные тезисы которой таковы: — Крым не имеет автохтонного населения; тавры исчезли по причине: своей отсталости, полному уничтожению, ассимиляции; — древним народом Крыма являются греки (что звучит нелепо и антинаучно с точки зрения социологии, противоречит фактам археологии и литературным источникам); — крымские татары не являются коренным народом, т.к. это монголо-татары, осевшие в Крыму с 13 века. Крымская мифология, начиная с 1960-х годов, стала настолько привычной, что о ней, никто и не задумывается, а мифы эти продолжают существовать по сей день”.

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