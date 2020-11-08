1. Арбітражний суд в Парижі почав розгляд позову НЕК "Укренерго" по втраті активів в Криму через російську анексію півострова. "Укренерго" в позові вимагає з агресора компенсацію в розмірі понад 527 млн євро. Росіяни, готуйте гаманці і далеко їх не прибирайте.

2. Південний окружний військовий "суд" в Ростові-на-Дону продовжив до 22 квітня 2021 року арешт політв'язням третьої Бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір", яких утримують в СІЗО Сімферополя.

3. Окупанти в пошуках води бурять в самому Сімферополі - його центрі і на околицях - 12 нових свердловин, щоб забезпечити потужності котелень на опалювальний сезон. Переливання з пустого в порожнє оплачується росіянами.

4. В окупованому росією Криму за добу виявили 206 нових випадків коронавірусної інфекції (+7 смертей, і це добовий рекорд). У Севастополі - 81 (+1 смерть). Кількість заражених збільшилася до 13 664 осіб, в тому числі 2 964 в Севастополі. Померло 257 осіб, в тому числі 77 - в Севастополі.

5. З одного боку, це жах. А з іншого - верещала на ФБ Аксьонова коза, що понаїхала до Сімферополя з Волгограду, що на Залісся, і це акценти трохи зміщує: "В аптеках міста катастрофічно не вистачає ліків для хворих ковідом!!!! Зробіть що-небудь!!!!! Ліки виписують, а їх немає ні на складах, ні в аптеках!!! Візьміть на контроль!!!! "

6. У Сімферополі окупанти притягли дітей з путлерюгенду до пам'ятника їхтамнєту, щоб діти віддали йому честь.

7. "Ленін, партія, комсомол". В окупованому Севастополі пройшов мітинг до річниці Жовтневого перевороту. Близько 40 в*тоголових припхалися з портретами Сталіна, в будьонівках і в формі співробітників НКВС. Хочуть "повернути соціалістичні завоювання жовтня".

8. Коли чекала багатих визволителів, а прийшли жебраки окупанти. Послухайте, що говорить мешканка Ялти: "Сьомий рік ми вже з росією. Шість років пройшло. Ну, як сказати, до референдуму, коли був Янукович, то жили ми непогано, просто добре. Ось я, припустимо, отримувала 1137 гривень - не те що зараз з росією - папером викинути, тисячу витрачаєш, нічого не купиш. І чоловік отримував 1700 (грн). І близько 3000 нам ось так (вистачало). І, по-перше, відпочиваючих було навалом. По-друге, все дешевше було. Ну звичайно, зараз гірше стало. Не знаю, для кого як, але багато хто говорить, що (стало) гірше".

9. Як ви вже знаєте, днями головний редактор "РБК Єкатеринбург" Богдан Кульчицький озвучив мрію і наміри балалайок: "Я прекрасно розумію, що нічого в Криму не зміниться, поки він належить ЇМ (кримчанам). Ті, хто мене знає, підтвердять, що ходив по цій чортовій Ялті і примовляв: всіх би ЇХ зібрати, повантажити в вагони – і в Норильськ. Мотлох цей, людські поліпи і нарости - в дробарку. А в Крим нормальних людей заселити. З півночі"

А тепер прочитайте, як в Криму відреагували на слова окупанта: "..."Перемолоти кримчан" в ім'я порятунку " імперської спадщини"- це сильно. Я б цей плакат на площі Леніна в Сімферополі повісив, щоб люди нарешті зрозуміли, в яку субстанцію вляпалися 6 років тому", "Ідея "всіх вивантажити в вагони і в Норильськ" - це прямо потрапляння в точку. Хоча, що ще можуть запропонувати послідовники імперської ідеології? Свинство жахливе", "Руссо-туристо, експропріарісто, депортатісто", "Шкода, ФБ заблокував пост за розпалювання ненависті. На мій погляд, його просто зобов'язаний прочитати кожен кримчанин, незалежно від національності і політичних поглядів", "Поперли скріпи", "Вони всі так до нас ставляться. Багато понаїхи кажуть, що друзів серед кримчан не зустріли, і спілкуються тільки з такими ж, як і вони. Втім, і кримчани до материкових теж не дуже", "Чи не вперше стикаюся з приїжджими росіянами, які приїжджають до Криму, влаштовуються на роботу і тихо кримчан ненавидять. Вважають нездарами і зрадниками, мовляв, мислите по-українськи, паспорта у всіх під подушкою, хатинки у всіх поголовно і не хочете працювати, а живете від сезону до сезону. Як правило, вони хвалять високопоставлених чиновників і лають простих кримчан, забуваючи, що чиновники теж мали українські паспорти, і т.д. Як правило, наші Совміновскі чинуші таких люблять. Дивишся, такий персонаж вже при посаді і з ТВ нас вчить батьківщину любити. Я завжди до таких персонажів за їх ненависть до кримчан ставлюся негативно. Тому що сам кримчанин і будь-яку образа своїх земляків сприймаю як особисте", "(понаїхавший до Криму з Сиктивкара ватоголовий лікар Богдан Соболєв пише) Крим можна вивести з України, а ось українців з кримчан - ні. Як були двомовними, так і залишилися. На якій вигідніше, на тій і думаєте "," Видно, Сиктивкар настільки розвинене і перспективне місто, що кращі люди цього міста кидають все і їдуть в загниваючий Крим. А де б статистику подивитися, скільки з Сиктивкара, краю найталановитіших і найпорядніших людей переїхало до Криму? І скільки кримчан, щоб позбавити себе муки жити в проукраїнському Криму, переїхало в Сиктивкар? Я б порадила лікарю з великої літери чесати назад в свій Сиктивкар", "Їм нас не зрозуміти, приліз з Мухосранска, важливою птахом себе представляє", "Я дуже погана людина. Я хочу, щоб вони все звалили. Вкрай неприємні люди. Якось не траплялися мені приємні приїжджі. Аж страшно. Можна всіх додому!", "Вимкни телевізор і сиди на Уралі. Не треба до нас їхати! Задовбали", "Нещасний цей Крим, вже згвалтували його своїм навалою. Місцевим, не те що своє житло купити неможливо, а прогодувати себе скоро не буде сил", "нетовариські ми, кримчани, і злі. Так кажуть маацквічі. А ми-то їх любити повинні сильно за те, що Крим убитий. Хочемо, кажуть, в тепло і свободу. А чи готові вони, цікаво, до того, що статус Криму зміниться? Хоча, підозрюю, що в надії на це вони і їдуть". Більше прочитайте запосиланням.

PS Ще одне повідомлення з останнього пункту винесу на завершення сьогоднішнього випуску: "Заклики фашистські збережемо на майбутнє. Не соромлячись, пропонує нас в дробарку всіх відправити. В Норильськ. Людина з іншої країни, з чужої держави. Нічого не знає про те, як ми жили двадцять п'ять років. Яка я зла! Я дуже зла! І ці фашисти нам світло і щастя несуть?! А за екстремізм і заклики судять кримчан?! Корінних жителів?! Пропоную нагородити чувака, який написав КАПСЛОКУ про нас "ВОНИ", за чесність. Хоч на сьомому році захоплення Криму сміливості набрався. UPD. Рацпропозиція вношу ще по економії коштів - дробарки прямо в Криму будуйте. Норильськ ви вже сюди привезли".

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