Відмова від СРСР: з'явилися подробиці про новий правопис в Україні

Розроблений в Україні проект нової редакції правопису покликаний виправити спотворені норми, які штучно були введені в українську мову за часів СРСР.

Про це розповів у ефірі ObozTV активіст громадського руху "Відсіч" Сергій Оснач. Активіст назвав створення нової редакції правопису "дуже правильним кроком".

"Давно вже треба було вводити новий правопис з поверненням до багатьох норм, які були з української мови викинуті через так званий "нормалізаторський вплив", який намагалися чинити за часів Радянського Союзу", - зазначив Оснач.

Експерт, коментуючи необхідність нових правил правопису, порадив почитати статтю українського вченого-славіста Юрія Шевельова, яка називається "Так нас навчали правильних проізношеній".

"Там розглянуто дуже багато випадків, коли радянська влада накидала нам норми російської мови як універсальні, в той час як українські норми та українські принципи відкидалися", - пояснив він.

Оснач також прокоментував норму нового українського правопису щодо вживання літери "И" на початку слів: "Це стосується тільки дуже невеликої кількості слів "Ич", "Иній", "Индик". У новому правописі список до десяти слів. Це пов'язано з тим, що в українській мові "И" на початку слів вживалося, на відміну від російської".

"У правописі йдеться, що будуть повернуті деякі норми, які вживалися до періоду "нормалізації". Це ще називалося "благотворним впливом російської мови на мови народів СРСР". Це було нічим не виправдане штучне наближення української мови до російської. Часто це робилося, коли в українські словники заводилися російські терміни. Але вони втручалися також і в структуру мови, наприклад, забороняли в українській мові на початку слів вживати "И", - розповів експерт.

Нагадаємо, OBOZREVATEL публікував повний текст нової редакції Українського правопису. У Міносвіти нагадали, що до цього останні зміни в нього вносилися у 2012 році.

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