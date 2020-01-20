Новий Майдан неминучий? Жадан дав несподіваний прогноз про революцію в Україні

Розмови про третій Майдан в Україні небезпідставні. Більше того, історія свідчить про те, що регулярні революції в країні – це вже закономірність.

Такий прогноз озвучив в інтерв'ю для програми "Рандеву" журналістки Яніни Соколової український письменник Сергій Жадан (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Сергій Жадан

"Я гадаю, що можлива, (революція. – Ред.) і не одна. Зараз всі говорять про третій Майдан, забуваючи, що вся історія новітньої України – це вуличні протести, це масові виступи, які фактично і дають поштовхи руху державі", – наголосив він.

"Це і студентські протести 90-го року, це і "Україна без Кучми" (про неї чомусь часто забувають, хоча вона була дуже важлива для пробудження громадянського суспільства), це і 2004 рік, і виступи 2010 року, більше регіональні, і 2014 рік. Тому я можу припустити, що на наш із тобою вік ще випаде не одна революція", – додав він, відповідаючи на запитання Соколової.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український письменник Василь Шкляр також не виключив третього Майдану в разі, якщо українців не задовольнить діяльність президента Володимира Зеленського, в якій вони побачать антиукраїнські кроки. Крім того, він запропонував узаконити українські революції у Конституції.

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