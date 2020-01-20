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20 січня • оновлено в 15:48
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/ Суспільство

Новий Майдан неминучий? Жадан дав несподіваний прогноз про революцію в Україні

2.4т
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Розмови про третій Майдан в Україні небезпідставні. Більше того, історія свідчить про те, що регулярні революції в країні – це вже закономірність.

Такий прогноз озвучив в інтерв'ю для програми "Рандеву" журналістки Яніни Соколової український письменник Сергій Жадан (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Сергій Жадан

Сергій Жадан

"Я гадаю, що можлива, (революція. – Ред.) і не одна. Зараз всі говорять про третій Майдан, забуваючи, що вся історія новітньої України – це вуличні протести, це масові виступи, які фактично і дають поштовхи руху державі", – наголосив він.

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"Це і студентські протести 90-го року, це і "Україна без Кучми" (про неї чомусь часто забувають, хоча вона була дуже важлива для пробудження громадянського суспільства), це і 2004 рік, і виступи 2010 року, більше регіональні, і 2014 рік. Тому я можу припустити, що на наш із тобою вік ще випаде не одна революція", – додав він, відповідаючи на запитання Соколової.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український письменник Василь Шкляр також не виключив третього Майдану в разі, якщо українців не задовольнить діяльність президента Володимира Зеленського, в якій вони побачать антиукраїнські кроки. Крім того, він запропонував узаконити українські революції у Конституції.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Євромайдан
Особи
Сергій Жадан Яніна Соколова
Місце
Україна
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Кабиров Айрат
Кабиров Айрат
Кто спонсор? Хотя.. яка разница, лишь бы гроши.
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Ангеловський Володимир
Ангеловський Володимир
А чи синоніми в Україні слова революція та майдан? Шукаємо, шукаємо справжнього отамана і досі не знайшли. А може самим трохи змінитися: комусь прийти до Бога, комусь постаратися пробачити ближнього, комусь підняти свій рівень знань, комусь ризикнути та почати свій бізнес, комусь ...
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Конечно неизбежен. На обещали евро зарплаты с кружевными труселями, а в итоге, ничего этого нет. Что остаётся-скакать дальше
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