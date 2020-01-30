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30 січня • оновлено в 11:47
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"Ніколи не визнаємо!" Туреччина публічно назвала Росію окупантом через Крим

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Турецькі посадовці підтвердили, что їхня позиція щодо анексії українського Криму Росією залишається незмінною – Анкара ніколи не визнавала й не визнає її.

Про це під час зустрічі групи українських дипломатів на чолі з надзвичайним та повноважним послом України в Туреччині Андрієм Сибігою та групи дружби Туреччини та України Великих національних зборів Туреччини заявив її голова Їлдирим Тугрул Тюркеш, передає Укрінформ.

Він повідомив, що турецька сторона підтримує територіальну цілісність української держави.

"Ніколи не визнаємо!" Туреччина публічно назвала Росію окупантом через Крим

Укрінформ

"Як ви знаєте, на всіх зустрічах, засіданнях, ми зазначаємо про це і хочемо зазначити сьогодні, в рамках зустрічі з парламентською групою дружби, що і Турецька держава, і парламент за будь-яких умов підтримують територіальну цілісність України, ніколи не визнавали та не визнають окупацію півострова Крим. Про це було багато заяв і від нашого уряду, – рішучість та наполегливість в цьому питанні залишаються незмінними", – сказав Тюркеш.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що турецька сторона ніколи не визнає анексію Криму Росією.

"Ніколи не визнаємо!" Туреччина публічно назвала Росію окупантом через Крим

Як повідомляв OBOZREVATEL, суд Швейцарії зобов'язав Росію виплатити майже $82,1 млн компенсації українським фірмам за майно, яке було забране в них у анексованому Криму.

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Анексія Криму
Місце
Туреччина
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Зееленфройндт Викентий
Зееленфройндт Викентий
туркам нельзя признавать Крым российским. никак нельзя. впрочем это не мешает им торговать с Россией.
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Пацак Йуханиди
Пацак Йуханиди
наверное скоро опять лишнехромосомную биомассу лишат турецких помидорок...
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Ильич Владимир
Ильич Владимир
Ну если сам Йылдырым сказал то так оно и есть - россияне нервно доедают ёжиков ...
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