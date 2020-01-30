"Ніколи не визнаємо!" Туреччина публічно назвала Росію окупантом через Крим

Турецькі посадовці підтвердили, что їхня позиція щодо анексії українського Криму Росією залишається незмінною – Анкара ніколи не визнавала й не визнає її.

Про це під час зустрічі групи українських дипломатів на чолі з надзвичайним та повноважним послом України в Туреччині Андрієм Сибігою та групи дружби Туреччини та України Великих національних зборів Туреччини заявив її голова Їлдирим Тугрул Тюркеш, передає Укрінформ.

Він повідомив, що турецька сторона підтримує територіальну цілісність української держави.

Укрінформ

"Як ви знаєте, на всіх зустрічах, засіданнях, ми зазначаємо про це і хочемо зазначити сьогодні, в рамках зустрічі з парламентською групою дружби, що і Турецька держава, і парламент за будь-яких умов підтримують територіальну цілісність України, ніколи не визнавали та не визнають окупацію півострова Крим. Про це було багато заяв і від нашого уряду, – рішучість та наполегливість в цьому питанні залишаються незмінними", – сказав Тюркеш.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що турецька сторона ніколи не визнає анексію Криму Росією.

Як повідомляв OBOZREVATEL, суд Швейцарії зобов'язав Росію виплатити майже $82,1 млн компенсації українським фірмам за майно, яке було забране в них у анексованому Криму.

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