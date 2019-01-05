''Не витримав'': Зеленський повідомив про хворобу

Шоумен і кандидат в президенти України Володимир Зеленський звернувся до своїх шанувальників зі словами подяки за підтримку.
Під час своєї промови лідер студії "Кватал 95" і новоспечений політик вибачився перед глядачами за те, що змушений говорити з ними хворим, оскільки "не витримав імунітет". Ролик був опублікований на сторінці Володимира Зеленського в Facebook (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).
"Я хотів би вам подякувати від усього "Кварталу" за те, що ви приєдналися до нашої "Зе команди". Також хочу подякувати за те, що ходите на фільм – б'ємо всі рекорди", – звернувся Зеленський.
Володимир Зеленський
Володимир Зеленський Facebook
Він також привітав українців з Різдвом і сказав, що у нього і його команди будуть недовгі святкові канікули.
Як писав OBOZREVATEL:
Вибори президента України заплановані на березень 2019 року.
Зеленський зробив заяву про свій похід в політику разом з партією "Слуга народу", назву якої носить серіал з шоуменом, де він виконує роль президента України.
В інтерв'ю Гордону він повідомив, що в 2014 році після президентських виборів Петро Порошенко пропонував йому стати народним депутатом від БПП, однак він відмовився.
Центральна виборча комісія оголосила про початок виборчого процесу виборів президента України з 31 грудня 2018 року.
У новорічну ніч шоумен оголосив про висунення у кандидати в президенти України
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