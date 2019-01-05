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''Не витримав'': Зеленський повідомив про хворобу

8.8тЧитати матеріал російською

Шоумен і кандидат в президенти України Володимир Зеленський звернувся до своїх шанувальників зі словами подяки за підтримку.

Під час своєї промови лідер студії "Кватал 95" і новоспечений політик вибачився перед глядачами за те, що змушений говорити з ними хворим, оскільки "не витримав імунітет". Ролик був опублікований на сторінці Володимира Зеленського в Facebook (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Я хотів би вам подякувати від усього "Кварталу" за те, що ви приєдналися до нашої "Зе команди". Також хочу подякувати за те, що ходите на фільм – б'ємо всі рекорди", – звернувся Зеленський.

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Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський Facebook

Він також привітав українців з Різдвом і сказав, що у нього і його команди будуть недовгі святкові канікули.

Як писав OBOZREVATEL:

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Тема
Президентські вибори 2019
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
Те еще перспективы у Украины. Не дай Бог.
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