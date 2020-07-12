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Названо умову повного зникнення коронавірусу на планеті

Тетяна Гайжевська
Тетяна Гайжевська
Суспільство
2,3 т.
Названо умову повного зникнення коронавірусу на планеті

Названо умову повного зникнення коронавірусу на планеті.

Коронавірус може зникнути на планеті за умови свідомого ставлення громадян до карантинних вимог.

Таку думку в бліц-інтерв'ю OBOZREVATEL висловив лікар з Ізраїлю Борис Бриль. "Якщо особливої передачі вірусу не буде, якщо ми її обмежимо, то він буде присутній мінімально, а потім зникне", – заявив він.

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"Якби з самого початку пандемії діяли обмеження, то в принципі не було б потреби в карантині. Поширення вірусу було б обмежено, і смертність була б низькою", – додав лікар. Він пояснив, що мав на увазі дистанцію і масковий режим.

"Якби люди один одному в обличчя не дивилися, якби не підходили один до одного під час розмови впритул, як би вірус поширювався? Вірус би приховали", – запевнив медик.

Він назвав "теорією" ідею колективного імунітету, згідно з якою поширення коронавірусу припиниться, якщо 60% людей в світі перехворіє. "А на практиці поки що не захворіло 60% населення планети".

Як переконаний лікар, в ситуації, що склалася, слід робити ставку на ліки і вакцини, що ргозробляються, а також на свідомість громадян.

Повну версію інтерв'ю з Борисом Брилем скоро читайте на OBOZREVATEL.

Як писав OBOZREVATEL, доктор медичних наук Оксана Виговська заявила, що коронавірусна інфекція у заражених в Україні протікає легше, ніж в Італії та багатьох інших країнах. Це пов'язано з тим, що перші випадки були завезені з Австрії, Франції та Німеччини.

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