Названо шість регіонів України, не готових до ослаблення карантину

Ще шість областей України не готові до пом'якшення карантинних заходів безпеки у зв'язку з пандемією коронавірусу.

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Як повідомляє прес-служба Офісу президента України, про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на традиційній нараді під головуванням президента Володимира Зеленського.

Максим Степанов доповів про ситуацію з карантином у регіонах

"Це Чернівецька, Рівненська, Львівська, Київська області, а також Закарпаття та Волинь. Ці регіони не відповідають критеріям щодо захворюваності, заповненості ліжок в лікарнях і кількості тестів, які дозволили б перейти до адаптивного карантину на нинішньому етапі", – зазначив він.

За словами глави МОЗ, в інших областях дозволяють певні пом'якшення, однак не зобов'язують до них, адже місцева влада повинна дивитися, наскільки можливо впроваджувати ці заходи в тій чи іншій ситуації.

"Мова йде про відкриття дитячих садків, запуск громадського транспорту, проведення спортивних заходів без глядачів за участю не більше 50 осіб, релігійні заходи за участю не більше однієї людини на 10 кв. м площі будівлі, роботу готелів, крім функціонування в них ресторанів і спа-зони. Все це – за умови дотримання заходів безпеки", – підкреслив Степанов.

Як писав OBOZREVATEL, ще вранці 23 травня МОЗ повідомляло про 9 областей, не готових до ослаблення карантину. Крім перерахованих вище, в списку були ще Дніпропетровська, Донецька і Луганська області.

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