Названо основні джерела зараження коронавірусом: чого не можна торкатися
Названо основні джерела зараження коронавірусом. Колаж
За словами експертів, найбільше вірусів збирають ручки холодильників в продуктових магазинів.
На другому місці за ризиком зараження коронавірусом знаходяться ручки дверей у громадських закладах і POS-термінали, повідомляють "Известия".
Потім за ступенем небезпеки йдуть кнопки в ліфтах, поверхні столиків в кафе з кондиціонерами, ручки дверей і кнопки домофонів в житлових будинках.
Потенційна можливість підхопити вірус існує, якщо торкнутися предмета, а потім торкнутися рукою рота, носа або губ.
Як писав OBOZREVATEL раніше, Міністерство охорони здоров'я України опублікувало правила, як не заразитися коронавірусом на пляжі.
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