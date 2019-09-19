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19 вересня • оновлено в 14:11
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Навколо ПЦУ спалахнув "горілчаний" скандал: у церкві відповіли

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У четвер, 19 вересня, у мережі з'явилася інформація про те, що нібито настоятель церкви ПЦУ в Сумській єпархії звернувся до керівника лікеро-горілчаного заводу з проханням виділити 20 літрів горілки з нагоди візиту до міста глави церкви митрополита Епіфанія.

У Сумській єпархії, куди OBOZREVATEL звернувся по коментар, спростували цю інформацію.

"Ніякого листа ніхто не писав. Громада вже звертається з цього приводу до органів прокуратури", – заявив єпископ Сумський і Охтирський Мефодій (Срібняк).

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За його словами, доказом того, що йдеться про фейк, може слугувати той факт, що на документі "незрозуміла шапка, яка не використовується в єпархії з 2004 року, і немає печатки".

Єпископ також повідомив про те, що на будь-якому благодійному обіді у церкві алкоголь виключений. Крім того, "у програмі візиту митрополита Епіфанія благодійний обід не передбачений", зокрема тому, що для цього у єпархії немає необхідних умов: "Там обмежена територія, всього одна сотка, всі збиратимуться на вулиці", – пояснив він.

"Якби була надана квитанція, де було б вказано, хто отримав цей алкоголь, ми мали б тему для розмови", – заявив єпископ.

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Відповідаючи на запитання, хто може стояти за цим фейком, він сказав: "Я не маю жодного уявлення".

Водночас єпископ не вважав за необхідне надати OBOZREVATEL контакти настоятеля Свято-Миколаївського храму ПЦУ протоієрея Петра Лоцька, яким нібито підписаний документ. "Зараз триває підготовка до освячення, не на часі розмовляти на такі теми. Уже прибувають люди. Це не питання для розгляду", – заявив єпископ.

Нагадаємо, 19 вересня у мережі з'явився лист, адресований генеральному директору ТОВ "Горобина" Володимиру Демурі, нібито підписаний настоятелем Свято-Миколаївського храму (м. Суми) Петром Лоцьком, у якому священик нібито просить виділити 20 літрів горілки для благодійного обіду з нагоди візиту митрополита Епіфанія.

Навколо ПЦУ спалахнув "горілчаний" скандал: у церкві відповіли

Як писав OBOZREVATEL, у селі Малинськ Березнівського району на Рівненщині у вівторок, 3 вересня, в результаті конфлікту біля храму між парафіянами двох конфесій постраждали 11 осіб.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Особа
Митрополит Епіфаній
Місце
Україна Суми
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