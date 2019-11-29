Головна Новини
30 листопада • оновлено в 10:54
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

"Розпродують Україну!" На Івано-Франківщині пікетували будинки "слуг народу" через ринок землі. Відео

2.1т
Читати матеріал російською

У п'ятницю, 29 листопада, "Національний корпус" на Івано-Франківщині нагрянув до двох народних депутатів, обраних за мажоритарними округами від "Слуги народу", які проголосували за відкриття в Україні ринку землі.

Йдеться про Андрія Іваничука та Олега Марусяка. Трансляції пікетів під будинками парламентаріїв у Івано-Франківську і Калуші з'явилися на сторінці організації в Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Ми вважаємо ненормальним те, що вони зробили. Прийшли запитати, за скільки вони готові продати Україну?!" – заявили активісти, зачитавши свої вимоги щодо продажу землі.

Новини
У Раді проголосували за скандальний ринок землі: українці бурхливо відреагували

"Нацкорпус" пікетував будинки "слуг народу" через ринок землі

"Нацкорпус" пікетував будинки "слуг народу" через ринок землі

Скріншот з відео

На знак протесту "Національний корпус" приніс нардепам мішки з українською землею.

"Нацкорпус" пікетував будинки "слуг народу" через ринок землі

"Нацкорпус" пікетував будинки "слуг народу" через ринок землі

Скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховна Рада 13 листопада 240 голосами підтримала законопроєкт про ринок землі (2178-10) в першому читанні. Таким чином вже в жовтні 2020 року, якщо парламентарії встигнуть до кінця року розглянути законопроєкт у другому читанні, українці зможуть продавати і купувати землю.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Ринок землі в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Ірина Кулініч
Тема
Ринок землі в Україні
Місце
Україна
Тег
Національний корпус
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
0
0
Смішно
10
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
ребята ,это все плата за писвизд и тормоз.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги