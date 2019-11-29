"Розпродують Україну!" На Івано-Франківщині пікетували будинки "слуг народу" через ринок землі. Відео

У п'ятницю, 29 листопада, "Національний корпус" на Івано-Франківщині нагрянув до двох народних депутатів, обраних за мажоритарними округами від "Слуги народу", які проголосували за відкриття в Україні ринку землі.

Йдеться про Андрія Іваничука та Олега Марусяка. Трансляції пікетів під будинками парламентаріїв у Івано-Франківську і Калуші з'явилися на сторінці організації в Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Ми вважаємо ненормальним те, що вони зробили. Прийшли запитати, за скільки вони готові продати Україну?!" – заявили активісти, зачитавши свої вимоги щодо продажу землі.

"Нацкорпус" пікетував будинки "слуг народу" через ринок землі Скріншот з відео

На знак протесту "Національний корпус" приніс нардепам мішки з українською землею.

"Нацкорпус" пікетував будинки "слуг народу" через ринок землі Скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховна Рада 13 листопада 240 голосами підтримала законопроєкт про ринок землі (2178-10) в першому читанні. Таким чином вже в жовтні 2020 року, якщо парламентарії встигнуть до кінця року розглянути законопроєкт у другому читанні, українці зможуть продавати і купувати землю.

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