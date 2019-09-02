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2 вересня • оновлено в 11:30
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Натовп туристів: з'явилося правдиве відео з пляжу Криму

7.6т Читати матеріал російською

У мережі показали відео з окупованого Росією Криму, на якому видно повну відсутність туристів на пляжі вже 1 вересня.

Кадри були опубліковані на сторінці "Утомленный Парадами" у Twitter. У мережі зазначили, що сезон цього року у Криму так і не розпочався.

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"Уже не сезон. Один із затишних пляжів ПБК. Неділя, 1 вересня 2019", – йдеться у коментарі до відео.

"У Криму було 7 мільйонів туристів, просто всі вони одночасно роз'їхалися по домівках. Готуються до 1 вересня", – жартують у мережі.

Натовп туристів: з'явилося правдиве відео з пляжу Криму

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Росія по-новому відгородила вкрадений Крим від України. Опубліковані фото.

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Тема
Анексія Криму
Тег
Новини Криму
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Nikolaeva Nadezhda
Nikolaeva Nadezhda
Ещё долго фантомные боли будут украинцев преследовать.
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Гавриш Роман
Гавриш Роман
А есть видео с переполненным этим пляжем до 2014 года, или публикуются видео только с пляжей никому не известных))))))))
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70rus xxx
70rus xxx
Да пустые пляжи,пустые.Успокойтесь, ради всех святых.Никто вас с пляжей Одессы не гонит в Крым.
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