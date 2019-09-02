Натовп туристів: з'явилося правдиве відео з пляжу Криму

У мережі показали відео з окупованого Росією Криму, на якому видно повну відсутність туристів на пляжі вже 1 вересня.

Кадри були опубліковані на сторінці "Утомленный Парадами" у Twitter. У мережі зазначили, що сезон цього року у Криму так і не розпочався.

"Уже не сезон. Один із затишних пляжів ПБК. Неділя, 1 вересня 2019", – йдеться у коментарі до відео.

"У Криму було 7 мільйонів туристів, просто всі вони одночасно роз'їхалися по домівках. Готуються до 1 вересня", – жартують у мережі.

Уже не сезон.

Один из уютных пляжей ЮБК.

Воскресенье, 1 сентября 2019. pic.twitter.com/gCYwoTPzEn — Утомленный Парадами (@SouthUkr) September 1, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Росія по-новому відгородила вкрадений Крим від України. Опубліковані фото.

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