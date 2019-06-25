Неделя эмоциональных трудностей, творческой работы и кардинальных обновлений в семье и в доме.

Внешняя активность переходит на внутренний план. Солнце в Раке повелительно направляет наше внимание на близких родственников, семейные ценности и душевные потребности. Мы тонко реагируем на мельчайшие нюансы в проявлениях отношения к нам значимых людей. Мы болезненно откликаемся на события окружающего мира, которые любым способом затрагивают наши привычки и традиции. А также для нас более значимыми становятся вопросы питания.

Гороскоп

И в последней теме я бы отметила два важных момента. Во-первых, вопреки стойкой приверженности представителей знака Рака к знакомой с детства пище и недоверчивом отношении к кулинарным экспериментам, гармоничный аспект Солнца к Урану даст возможность заинтересоваться в плане еды чем-то кардинально иным и необычным. А во-вторых, нужно внимательно и осторожно относиться к тому, что мы пьем или едим, поскольку на этой неделе по-прежнему велика вероятность отравлений.

Эмоциональное состояние и личные отношения обретут на этой неделе первостепенное значение. В первой половине недели могут проявиться болезненные разочарования и неоправданные надежды. Возможно, нас ранят вскрывшиеся обманы или болезненные привязанности. В позитивном отношении эти чувственные переживания легко трансформируются через творческие занятия.

Обратите внимание на 27-28 июня. Это период, когда наше сознание отходит от внешнего мировосприятия и настраивается на внутреннюю, подсознательную работу. Эмоциональные трудности, привязанности, заблуждения становятся той почвой, на которой рождаются новые прекрасные творения.

Деловая и интеллектуальная активность начнет менять свои проявления начиная с 27 июня. В этот день Меркурий переходит в знак Льва, а Солнце делает гармоничный аспект к Урану, указывающий на хорошие возможности для раскрытия талантов. Мы направляем свой интерес к внешнему миру — к творчеству, к демонстрации своих коммуникативных возможностей. Правда, стоит помнить, что это хорошее время для созидания новых проектов, но не подходящее для их официального оформления, поскольку уже со следующей недели Меркурий разворачивается в ретроградное движение.

Новини Гороскоп на 2019 год

ЗДОРОВЬЕ

До конца месяца рекомендованы хирургические операции, кроме воздействия на те органы, которые упомянуты ниже. До конца месяца благоприятны процедуры по очищению организма.

24 июня — активны ступни и вся лимфатическая система. Эти органы восприимчивы к усиленному уходу и лечению — кроме хирургического вмешательства. Рекомендовано избегать алкоголя и лекарств. Благоприятно посещать баню, проводить водные процедуры.

25, 26, 27 июня по 17-35 — активна голова, мозг, глаза, верхняя челюсть, зубы органы чувств. Эти органы восприимчивы к усиленному уходу и лечению — кроме хирургического вмешательства.

27 июня с 17-35, 28,29 июня — активна гортань, органы речи, зубы, нос, шея, горло, щитовидная железа, нижняя челюсть, голосовые связки, система кровообращения. Эти органы восприимчивы к уходу и лечению, кроме — хирургического вмешательства. Рекомендовано беречь уши и горло.

30 июня — активны плечи, руки, пальцы рук, легкие, системы желез. Эти органы восприимчивы к усиленному уходу и лечению — кроме хирургического вмешательства. Рекомендовано делать гимнастику плечевого пояса, а также — длительные прогулки на свежем воздухе.

ВАЖНЫЕ ДАТЫ НЕДЕЛИ

Период эмоциональной активности и жажды деятельности — 25, 26, 27 июня

Период неторопливых действий, практических дел — вечер 27 июня, 28, 29 июня.

Период активных коммуникаций, общения, поездок, учебы, установления новых контактов, деловых переговоров — 30 июня.

День повышенной чувствительности — 24 июня. Лучше всего реализовать себя в домашней сфере. В первой половине дня нежелательно женское сотрудничество.

Эмоционально нестабильный, взрывной день — вторая половина 27 июня.

Денежный день — 29 июня. В этот день возможно получение дохода.

Дни и часы, когда не следует начинать новые дел и заключать важные сделки:

27 июня с 09:51 до 15:32.

29 июня с 20:38 до 23:09.

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