"Нас буде багато!" Активістка спалила авто на єврономерах і пригрозила Зеленському

Членкиня громадської організації "Авто Євро Сила" на знак протесту проти відтермінування ухвалення законопроєкту щодо врегулювання питань про автомобілі на єврономерах спалила свою машину.

Вона записала відеозвернення, яке виклала на своїй сторінці у Facebook, на тлі авто, що палало (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

Жінка звернулася до президента Володимира Зеленського з вимогою розглянути та ухвалити законопроєкти 2342 і 2345, які повинні врегулювати питання "євроблях" і багато інших тонкощів, які стосуються розмитнення машин.

Активістка "Авто Євро Сила" спалила своє авто

"Президенте України, ми привезли ці тачки, щоб на них їздити, ви змусили нас ось так робити з ними! Я, як мати двох дітей, не можу їх возити до школи, до садка з 31 грудня. Ви не дали нам доступного розмитнення, яке обіцяли. Де наш законопроєкт на розмитнення?", – сказала жінка.

Вона додала, що якщо у парламенті не вживатимуть заходів, машини палитимуть по всій Україні.

"Ось так зробить вся Україна. Вам це треба? Тачок в Україні таких дуже багато. Будь ласка, вжийте заходів, щоб надалі це не відбувалося. Підіть нам назустріч, почуйте нас. Ми ж небагато просимо! Це не єдиний випадок. Нас буде багато!", – зазначила вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у центрі Києві 17 грудня власники авто на єврономерах, які влаштували мітинг під Кабміном, почали палити фаєри. Крім цього, вимагаючи в уряду і президента спростити процедури і ціну на розмитнення ввезених в Україну авто, кілька сотень пікетувальників скандували: "Гончарук, виходь!".

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