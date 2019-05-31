"Нам не підходить!" Відома бізнес-школа в Україні виступила проти української мови

У Київській школі економіки піднявся скандал через мовний закон, ухвалений Верховною Радою України 25 квітня 2019 року. Там стверджують, що всупереч встановленим вимогам, вони не можуть перейти на українську мову викладання.

Про це у своєму Facebook написав почесний президент Київської школи економіки Тимофій Милованов. "Нам це не підходить. Ми викладаємо виключно англійською. На більшості програм. Також закон вимагає, щоб ми вчили наших студентів української мови. Нам це теж не підходить. У нас мало ресурсів, ми живемо на гроші благодійників", – написав він.

Крім того, Милованов додав, що школа повинна нести відповідальність перед своїми спонсорами і витрачати благодійні внески на навчання студентів сучасним навичкам, які зроблять їх конкурентоспроможними в світі.

Київська школа економіки Укрінформ

Тимофій Милованов Facebook Тимофія Милованова

У свою чергу, юрист Андрій Гук у своєму Facebook опублікував пост із закликом до керівництва школи не розводити паніку і знайти для себе оптимальне рішення цього питання, які дозволять не змінювати свою програму і не порушувати закон. Він вважає, що для цього є "океан можливостей".

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Андрій Гук Facebook Андрія Гука

Він запропонував такі варіанти вирішення проблеми:

понесіть витрати на нормального юриста;

дочекайтеся мовного обмбудсмана й отримайте роз'яснення або підтвердження, що програма не є порушенням, оскільки закон допускає предмети англійською;

збирайте від учасників програм разом із персональними даними та згоди на їх обробку згоду на викладання англійською та відсутність вимог від учасників, що стосуються української мови;

непублічні заходи, семінари для певного кола учасників можуть бути англійською;

курс ділової української мови для топів може бути вибірковим і цікавою перевагою, раптом хтось захоче.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ухвалений Верховною Радою закон про мову вносить зміни в багато сфер життя українців: освіта, ЗМІ, культура, кінематограф та інші.

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