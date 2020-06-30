На Житомирщині за дивних обставин помер пацієнт з підозрою на COVID-19

У Коростені Житомирської області 70-річного чоловіка, якого госпіталізували з пневмонією і підозрою на COVID-19, виявили мертвим на території лікарні.

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Коли до медустанови приїхала онука, їй сказали, що пацієнт пішов додому, повідомляє ТСН.

Родичі обурилися, що в лікарні відразу не попередили про це. У підсумку чоловіка виявили через п'ять годин на яру біля лікарні без ознак життя. Він помер від легеневої тромбоемболії.

Головлікар Коростенської міської лікарні пояснив, що пацієнт сам порушив режим і вийшов з інфекційного відділення.

"Якщо лікар приходить на обхід, а пацієнт відсутня, а з огляду на режим ковідності, він не має права залишати інфекційне відділення, лікар не несе за нього відповідальність", – додав директор лікарні Микола Хадаковскій.

У лікарні та обласному управлінні охорони здоров'я почали службову перевірку.

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"Причиною смерті стала легенева тромбоемболія. У разі, якщо до зазначеного події можуть бути причетні медики, тобто смерть особи настала через ненадання медичної допомоги, буде надана відповідна правова оцінка", – зазначив начальник слідчого відділення Коростенського райвідділу поліції ГУНП в Житомирській області Олексій Кавецький.

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