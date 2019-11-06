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6 листопада • оновлено в 21:03
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Поставили барикади і "тітушок": на Житомирщині РПЦ захопила храм ПЦУ. Відео

2.7т Читати матеріал російською

У селі Калинівка на Житомирщині між парафіянами Православної церкви України та РПЦ розгорівся конфлікт через місцевий Свято-Покровський храм.

Сюжет про це опублікували на сторінці Свято-Михайлівського кафедрального собору в Facebook (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Відзначається, що ще 3 березня громада на зборах ухвалила рішення перейти в ПЦУ. Однак 3 листопада в храмі влаштували бійку – представники РПЦ заблокували вхід і не впустили опонентів.

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На Житомирщині РПЦ захопила храм ПЦУ

На Житомирщині РПЦ захопила храм ПЦУ

Скріншот з відео

Біля церкви поставили молодих людей у спортивних костюмах, яких місцеві порівняли з "тітушками". Вони нібито були озброєні пістолетами. На місце події викликали поліцейських.

За фактом конфлікту було відкрито кримінальне провадження, в рамках якого поліція повинна з'ясувати, чи були так звані тітушки, і на чиєму боці. До вирішення проблемної ситуації в суді обидві сторони прийшли до рішення закрити храм.

На Житомирщині РПЦ і ПЦУ побилися за храм

На Житомирщині РПЦ і ПЦУ побилися за храм

Скріншот з відео

На Житомирщині РПЦ і ПЦУ побилися за храм

На Житомирщині РПЦ і ПЦУ побилися за храм

Скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в селі Малинськ Березнівського району на Рівненщині в результаті конфлікту біля храму між парафіянами двох конфесій постраждали 11 осіб.

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Місце
Україна
Теги
Православна церква України церква РПЦ
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Гаврилов Олег
Гаврилов Олег
А томосеки ещё существуют?!
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Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
Шо опять?! В этой республике убийц?!
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Последнее чистое, доброе, светлое, что объединяло Украину, было изгaжeнo, изypoдoвaнo, разрушено руками самого страшного человека в истории Украины - Пэдpo Kpoвaвoгo. Деритесь, бейте друг другу морды, войте, как звери, Пэдpo будет доволен
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