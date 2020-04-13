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13 квітня • оновлено в 11:12
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На Вінниччині за добу коронавірус знайшли у 26 медиків

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У Вінницькій області станом на 12 квітня коронавірус COVID-19 за одну добу підтвердився у 26 медичних працівників.

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Як повідомила пресслужба Калинівської райдержадміністрації, в Калинівському районі зафіксовано 34 випадки захворювання на коронавірус, з них 26 – серед медиків.

Ілюстрація

Ілюстрація

При цьому серед медперсоналу інфекційного відділення лікарні не підтверджено жодного випадку.

Всі можливі контакти хворих і вогнище спалаху встановлюються.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 13 квітня у Вінницькій області зафіксовано 194 випадки коронавірусу, в цілому по Україні заразилися 3102 людини.

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Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Теги
лікарі вірус
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