Жителі Криму жаліються, що в Коктебелі у море зливають фекалії

У курортному селищі Коктебель на південному сході анексованого Росією Криму в море відкрито течуть каналізаційні стоки. Проте влада на проблему ніяк не реагує.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав житель Феодосії Олександр Таліпов, опублікувавши відеодоказ (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

На кадрах видно пірс, а під ним на березі розташована труба, з якої каналізація й витікає у море. Вода ж одразу набуває темного відтінку.

У Коктебелі в море зливають фекалії

Автор ролика назвав це черговою екологічною катастрофою в Коктебелі.

"Все йде за графіком: великий дощ і тонни фекалій ллються в море. Це страшно. Страшно за здоров'я людей. Імпотенція феодосійської влади який рік піддає загрозі здоров'я та життя людей. Пора заводити справи", – обурився він.

На відомому курорті Криму фекалії зливають просто в море: з'явився відеодоказ

Як повідомляв OBOZREVATEL, анексованому Росією Криму спрогнозували критичний мінімум туристів влітку 2020 року.