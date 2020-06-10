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10 червня • оновлено в 09:25
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На трасі Київ – Харків встановлено антирекорд порушення швидкості: Porsche Panamera їхав 200 км/год

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В Україні 8 червня водій Porsche Panamera встановив новий антирекорд із перевищення швидкісного режиму, який за останні десять днів зафіксували камери автоматичної системи фіксації порушень ПДР.

Зокрема, водій іномарки з держномером АХ009*** мчав 200 км/год по трасі Київ – Харків – Довжанський. Про це повідомляє пресслужба Патрульної поліції у Facebook.

Зазначається, що дозволена швидкість на зазначеній ділянці автодороги М 03 становить 110 км/год.

Водій Porsche Panamera став антирекордсменом порушення швидкості

Водій Porsche Panamera став антирекордсменом порушення швидкості

Загалом, додали в поліції, 8 червня дорожні камери зафіксували 41 автомобіль, який рухався зі швидкістю понад 170 км/год.

Рекорди порушення швидкісного режиму

Рекорди порушення швидкісного режиму

Facebook/Патрульна поліція

Найбільше швидкісний режим порушували п'ять автомобілів, до того ж кожен по сім разів. Це, зокрема, Volkswagen ДНЗ ВЕ898***, Toyota Camry ДНЗ BH159***, Toyota Corolla ДНЗ AA382***, Volkswagen ДНЗ AA761***, ВАЗ 11183 ДНЗ AI805***.

Рекорди порушення швидкісного режиму

Рекорди порушення швидкісного режиму

Facebook/Патрульна поліція

Нагадаємо, що згідно з останніми нововведеннями на автодорогах України, за перевищення дозволеної швидкості на понад 20 км/год передбачено штраф у розмірі 255 гривень, а понад 50 км/год – 510 гривень. Водночас, якщо оплатити штраф упродовж 10 днів із моменту отримання постанови, діє знижка 50%.

Рекорди порушення швидкісного режиму

Рекорди порушення швидкісного режиму

Facebook/Патрульна поліція

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • на дорогах Києва з 00:00 1 червня запрацювали 20 камер автоматичної фіксації порушень ПДР. Вони вимірюють лише швидкісний режим руху транспорту на дорогах і в разі виявлення правопорушення автоматично його фіксують.

  • Перший порушник потрапив на камери в Солом'янському районі Києва. Це була жінка, яка перевищила швидкість на 5 км.

  • Антирекордсменом став водій Audi, який рухався по вулиці Олени Теліги у Києві 5 червня. Він мчав зі швидкістю 224 км/год.

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Автор
Марина Ліснічук
Тема
Відеофіксація на дорогах
Місце
Україна
Теги
Національна поліція України авто порушення ПДР правила руху
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