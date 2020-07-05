Вітамін D може знижувати ризики зараження коронавірусом, – вчені

COVID-19 може бути пов'язаний з вітаміном D.

Вірогідність зараження COVID-19 може бути пов'язана з кількістю вітаміну D в організмі людини.

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Із таким припущенням виступили Науково-консультативна комісія з харчування Великобританії, Національний інститут охорони здоров'я та Лондонське королівське товариство, передає Financial Times. Підкреслюється, що однозначної теорії на цей рахунок поки немає.

Попередньо, достатня кількість вітаміну D знижує ризик захворіти, а його дефіцит підвищує ймовірність тяжкого перебігу коронавірусної хвороби, як і інших захворювань дихальних шляхів.

Відповідно до цієї гіпотези, занадто низький рівень вітаміну і може бути однією з причин, через які люди з більш темною шкірою важче переносять COVID-19, вважає професор імунології в Імперському коледжі Лондона Чарльз Бангем.

Так, у Великобританії темношкірі й етнічні меншини складають 13% населення, але на них припадає приблизно третина випадків COVID-19, при яких пацієнтам знадобилася інтенсивна терапія. У США афроамериканці складають 14% населення, і на них припадає 30% випадків госпіталізацій із коронавірусом. Їх шкіра менш сприйнятлива до сонячного світла, основного джерела вітаміну D.

Із такою теорією згодні не всі вчені. Наприклад, професор медицини Університету Глазго Навід Саттар і його колеги, вивчивши 340 тисяч зразків крові (650 донорів госпіталізовані з COVID-19, 200 осіб померли), не знайшли зв'язку між COVID-19 і кількістю вітаміну D у крові, пише Forbes.

Як повідомляв OBOZREVATEL, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху назвав "екстреною" ситуацію з відновленням поширення коронавірусу в країні.