Коронавірус дістався до Рівненщини: 9 захворіли, одна жінка померла

У Рівненській області станом на п'ятницю, 27 березня, підтвердили дев'ять випадків зараження коронавірусом COVID-19.

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Про це на своїй сторінці в Faacebook повідомив глава Рівненської обласної держадміністрації Віталій Коваль.

За його даними, обласний лабораторний центр провів дослідження ПЛР-методом біоматеріалу двох жінок з Сарненського району, які попередньо мали позитивний результат за експрестестами.

Коронавірус дістався до Рівненщини

Також перевірили шість інших пацієнтів, які лежали в інфекційному відділенні Сарненської ЦРЛ, і померлу матір однієї з вищезазначених жінок. Коронавірус підтвердився у всіх дев'яти випадках.

Зараз хворі ізольовані. Стан стабільний. Проводяться всі необхідні медичні процедури.

Подробиці глава ОДА пообіцяв повідомити на брифінгу о 10:00.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за останніми даними, офіційно підтверджені 196 випадків коронавируса в Ук раїні.

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