У Рівненській області у чотирьох пацієнтів, які після інфікування та лікування здали негативні тести на коронавірус, повторно виявили COVID-19.

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Про це в понеділок, 20 квітня, на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Рівненської облдержадміністрації Віталій Коваль.

"У чотирьох пацієнтів, які готувалися до виписки, наявність вірусу, на жаль, підтверджено повторно", – написав він.

В обласному лабораторному центрі додали, що ці пацієнти лікувалися в медзакладі три тижні.

Пандемія коронавірусу. Ілюстрація 5.ua

Станом на ранок 20 квітня в Рівненській області зафіксували п'ять нових випадків захворювання коронавірусом. Усього в регіоні підтверджено 312 діагнозів COVID-19, в Україні – 5710.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська епідеміологиня Лариса Мухарська вважає, що поступове зростання кількості інфікованих коронавірусом в Україні через введений карантин поки свідчить про те, що нам вдається уникнути колапсу медичної системи.

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