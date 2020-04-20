Головна Новини
20 квітня • оновлено в 16:43
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

На Рівненщині у чотирьох пацієнтів повторно знайшли коронавірус

2.2т
Читати матеріал російською

У Рівненській області у чотирьох пацієнтів, які після інфікування та лікування здали негативні тести на коронавірус, повторно виявили COVID-19.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Про це в понеділок, 20 квітня, на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Рівненської облдержадміністрації Віталій Коваль.

"У чотирьох пацієнтів, які готувалися до виписки, наявність вірусу, на жаль, підтверджено повторно", – написав він.

В обласному лабораторному центрі додали, що ці пацієнти лікувалися в медзакладі три тижні.

Пандемія коронавірусу. Ілюстрація

Пандемія коронавірусу. Ілюстрація

5.ua

Станом на ранок 20 квітня в Рівненській області зафіксували п'ять нових випадків захворювання коронавірусом. Усього в регіоні підтверджено 312 діагнозів COVID-19, в Україні – 5710.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська епідеміологиня Лариса Мухарська вважає, що поступове зростання кількості інфікованих коронавірусом в Україні через введений карантин поки свідчить про те, що нам вдається уникнути колапсу медичної системи.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Карантин в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Дарина Дурова
Теми
Карантин в Україні Коронавірус
Місце
Україна Рівне
Теги
інфекція хвороба вірус
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
1
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги