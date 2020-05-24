Головна Новини
24 травня • оновлено в 16:39
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

На Львівщині зіткнулись вантажівка і мікроавтобус: 4 жертви та 4 поранених. Фото ДТП

1.8т
Читати матеріал російською

В неділю, 24 травня, близько 11:30 на автодорозі Київ – Чоп, поблизу села Тухолька Сколівського району Львівської області трапилася смертельна ДТП за участю вантажівки та мікроавтобуса.

Як повідомила поліція Львівської області в Facebook, внаслідок зіткнення загинуло четверо людей, та ще четверо отримали тілесні ушкодження (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Смертельна ДТП у Львівській області

Смертельна ДТП у Львівській області

Попередньо встановлено, що 50-річний водій вантажівки MAN не врахував дорожньої обстановки, не вибрав безпечної швидкості та допустив зіткнення з мікроавтобусом Mercedes-Benz, який рухався по зустрічній смузі.

На місці аварії від отриманих травм загинув 47-річний водій та троє пасажирів мікроавтобуса. Ще чотирьох пасажирів Mercedes доставили до лікарні з тілесними ушкодженнями. Їх діагнози уточнюються.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.

Досудове розслідування триває.

На Львівщині зіткнулись вантажівка і мікроавтобус: 4 жертви та 4 поранених

Facebook/Поліція Львівської області

На Львівщині зіткнулись вантажівка і мікроавтобус: 4 жертви та 4 поранених

Facebook/Поліція Львівської області

На Львівщині зіткнулись вантажівка і мікроавтобус: 4 жертви та 4 поранених

Facebook/Поліція Львівської області

На Львівщині зіткнулись вантажівка і мікроавтобус: 4 жертви та 4 поранених

Facebook/Поліція Львівської області

Як повідомляв OBOZREVATEL, на трасі Київ – Одеса вранці 22 травня трапилася ДТП відразу з трьома автомобілями – загинули троє дорослих і шестирічна дитина.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Місце
Україна
Теги
поліція смерть ДТП Львівщина ДТП
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 20 986.

    Вилікувалися: 7108. Померли: 617.

  • У світі захворіли понад 5,3 млн осіб, загинули – більше 340 тисяч.

  • В Італії виявили новий побічний ефект коронавірусу – починаються проблеми зі щитовидкою.

  • Вчені назвали дати закінчення пандемії в країнах-епіцентрах.

  • Зеленський заявив про другу хвилю коронавірусу і закликав Україну готуватися.

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги