На Львівщині зіткнулись вантажівка і мікроавтобус: 4 жертви та 4 поранених. Фото ДТП

В неділю, 24 травня, близько 11:30 на автодорозі Київ – Чоп, поблизу села Тухолька Сколівського району Львівської області трапилася смертельна ДТП за участю вантажівки та мікроавтобуса.

Як повідомила поліція Львівської області в Facebook, внаслідок зіткнення загинуло четверо людей, та ще четверо отримали тілесні ушкодження (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Смертельна ДТП у Львівській області

Попередньо встановлено, що 50-річний водій вантажівки MAN не врахував дорожньої обстановки, не вибрав безпечної швидкості та допустив зіткнення з мікроавтобусом Mercedes-Benz, який рухався по зустрічній смузі.

На місці аварії від отриманих травм загинув 47-річний водій та троє пасажирів мікроавтобуса. Ще чотирьох пасажирів Mercedes доставили до лікарні з тілесними ушкодженнями. Їх діагнози уточнюються.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.

Досудове розслідування триває.

Facebook/Поліція Львівської області

Facebook/Поліція Львівської області

Facebook/Поліція Львівської області

Facebook/Поліція Львівської області

Як повідомляв OBOZREVATEL, на трасі Київ – Одеса вранці 22 травня трапилася ДТП відразу з трьома автомобілями – загинули троє дорослих і шестирічна дитина.

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