На Львівщині 400 пацієнтів обласної психіатричної лікарні кілька місяців сиділи голодними.

Крім того, медики скаржаться, що пацієнтів немає чим лікувати. За словами директора медзакладу, всьому виною наслідки реформи, передає "Свідок НТН" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

На обід в психіатричній лікарні дають тільки картоплю. Персонал радіє, що зараз взагалі є, що чистити. Пацієнти кілька місяців буквально голодували.

Скріншот з відео

"Більше десяти днів ми були взагалі без цукру, мали вівсянку, перловку – залишки, трохи макаронів. М'ясо і рибу ми отримували ще в березні", – розповіла Марія Стисло, завідуюча психіатричної лікарні.

Медсестра дієтичного харчування зазначила, що при необхідному збалансованому харчуванні в 2200-2400 ккал в день, зараз пацієнти отримують 1200-1400 ккал.

Скріншот з відео

На складі ліків також порожньо. У лікарні немає навіть масок і шприців.

"Це катастрофічно для пацієнтів. У нас немає шприців, систем для переливання розчинів", – зазначила провізор Олена Крушельницька.

Скріншот з відео

Директор медустанови каже, що з 1 квітня вступили в силу нові правила фінансування і вони отримали гроші, яких ледве вистачило на зарплату персоналу, а пацієнтам довелося примусово сісти на жорстку дієту.

Від голоду їх врятували благодійники, до яких звернулися співробітники лікарні.

Скріншот з відео

"Зробили безкоштовну передачу продуктів. Привезли шість тонн картоплі, 300 кг буряка, 100 кг капусти", – розповів Юрій Шипов, виконуючий обов'язки директора медзакладу.

М'яса хворі не бачили вже два місяці. На повідомлення про проблеми в лікарні у чиновників реакція одна – пропонують приєднатися до іншого медзакладу. Але персонал боїться, що це шлях до закриття.

Скріншот з відео

"У разі недостачі протисудомних препаратів у пацієнтів може розвинутися епістатус, що може привести до смерті. Якщо не будуть доступні в достатній кількості або будуть відсутні нейролептики, пацієнти матимуть агресивну, деструктивну поведінку", – додала заступник директора лікарні Олена Кравець.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Київській міській клінічній лікарні №4 зникли особисті речі українського волонтера АТО Віталія Панича, який помер в реанімації медустанови.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!