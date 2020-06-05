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5 червня • оновлено в 13:45
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На Крим насувається посуха: окупанти почали бити на сполох

4.7т
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Рівень води у водосховищах і річках на території анексованого Криму влітку 2020 року прогнозується як і раніше дуже низьким.

Недостатня зволоженість грунту може привести до посухи. Про це заявили російські вчені, передають РИА Новости.

Посуха в Криму

Посуха в Криму

24 Канал

"Згідно з даними Росгідромету, на території Республіки Крим та міста Севастополь в літні місяці очікуються низькі рівні води в річках і водосховищах", – заявили окупанти.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в анексованому Росією Криму висихають водосховища. Так, Сімферопольське заповнене всього на 25%, а всього нестача води на півострові становить майже 10 млн кубометрів.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Теги
Крим без води Крим
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