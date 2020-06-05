На Крим насувається посуха: окупанти почали бити на сполох

Рівень води у водосховищах і річках на території анексованого Криму влітку 2020 року прогнозується як і раніше дуже низьким.
Недостатня зволоженість грунту може привести до посухи. Про це заявили російські вчені, передають РИА Новости.
Посуха в Криму
24 Канал
"Згідно з даними Росгідромету, на території Республіки Крим та міста Севастополь в літні місяці очікуються низькі рівні води в річках і водосховищах", – заявили окупанти.
Раніше OBOZREVATEL писав, що в анексованому Росією Криму висихають водосховища. Так, Сімферопольське заповнене всього на 25%, а всього нестача води на півострові становить майже 10 млн кубометрів.
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