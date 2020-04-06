На коронавірус захворіє 80% українців: Голубовська попередила про важку пандемію

На Україну чекає важкий сценарій коронавірусу, за якого можуть заразитися 80% населення і 20% з них потребуватимуть госпіталізації.

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Про це в ексклюзивно інтерв'ю шеф-редактору OBOZREVATEL Оресту Сохару розповіла професорка, завідувачка кафедри інфекційних хвороб університету Богомольця Ольга Голубовська.

"Заразяться 80% людей. Із них 80% людей перехворіють неважко. 20% будуть мати такі форми захворювання – середньоважку і дуже важку, за яких потрібна госпіталізація. З цих всіх хворих 20% потребуватимуть госпіталізації, а 5% – інтенсивної терапії, вони будуть критично важкими. Це сценарій середній, скажімо так", – пояснила вона.

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За словами Голубовської, сценарій може бути і гірше: якщо кількість хворих, які потребують госпіталізації, буде не 20%, а 25%.

"Якщо вважати, що у нас там 30 млн осіб захворіють, ну ось і порахуйте, 20% від них, 6 млн, потребуватимуть госпіталізації і 1,5 – 2 млн українців знадобиться інтенсивна терапія. Це такий досить складний сценарій. Я чесно кажучи думаю, що нам буде трохи легше. Подивимося", – резюмувала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Голубовська також озвучила два можливих шляхи – пандемія або піде на спад в Україні, або посилиться ще більше.

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