Коронавірус показав небезпечну тенденцію в Україні: названа група ризику

Статистика зараження в Україні коронавірусом відповідає прогнозам медиків, проте насторожує, що хвороба вражає працездатне населення.

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Таку заяву зробив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на брифінгу в п'ятницю, 27 березня (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Зараз статистика в діапазоні нашого прогнозу, але насторожує кількість людей працездатного віку, які хворіють на коронавірус. За результатами цього аналізу даних ми будемо переглядати карантинні заходи. Мобільність вікової групи від 18 до 50 значно вища. Це група ризику. Тому обмеження необхідно переглянути", – пояснив Ляшко.

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"Якщо ми подивимося за віковою розбивкою, то серед хворих більше хворіють люди від 30 до 40 років, майже 38% від загальної кількості. Від 18 до 29 років – 17% хворих, 50-65 вікова група – 30% і 65+ – 6% хворих", – додав головний санлікар.

На його думку, це свідчить про те, що особи похилого віку суворіше дотримуються карантину.

"Ваше завдання – дотримуватися того, що вам рекомендують. Ми не повинні допустити повторення ситуації, яка є в Італії, Іспанії, Франції. Наше завдання – обмежити мобільність, контакти та самоізолюватися. Це єдиний профілактичний захід, що допоможе врятувати нашу систему охорони здоров'я та економіку. Без цього будь-які інші кроки уряду не спрацюють. Будуть тільки вже жорсткі превентивні заходи", – попередив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні зафіксовано вже 218 випадків зараження коронавірусом.

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