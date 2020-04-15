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15 квітня • оновлено в 20:33
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На коронавірус в пологовому будинку на Івано-Франківщині захворіли 14 медиків

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У пологовому будинку міста Калуш Івано-Франківської області стався спалах коронавірусу COVID-19.

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Всього захворіли 14 медичних працівників, повідомили на брифінгу в Івано-Франківській ОДА.

Спалах коронавірусу в пологовому будинку на Івано-Франківщині: захворіли 14 медиків

Зазначається, що інфекцію підхопили 10 медсестер, анестезіолог і троє акушерів-гінекологів.

Після виявлення спалаху COVID-19 пологовий будинок закрили на карантин, поки ситуація не стабілізується.

Вагітних і пацієнтів з медустанови переведуть до Івано-Франківського обласного перинатального центру.

В ОДА уточнили, що хворі з підозрою або підтвердженим коронавірусом перебуватимуть окремо від здорових.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
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