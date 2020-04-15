Спалах коронавірусу в пологовому будинку на Івано-Франківщині: захворіли 14 медиків

У пологовому будинку міста Калуш Івано-Франківської області стався спалах коронавірусу COVID-19.
ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС
Всього захворіли 14 медичних працівників, повідомили на брифінгу в Івано-Франківській ОДА.
Зазначається, що інфекцію підхопили 10 медсестер, анестезіолог і троє акушерів-гінекологів.
Після виявлення спалаху COVID-19 пологовий будинок закрили на карантин, поки ситуація не стабілізується.
Вагітних і пацієнтів з медустанови переведуть до Івано-Франківського обласного перинатального центру.
В ОДА уточнили, що хворі з підозрою або підтвердженим коронавірусом перебуватимуть окремо від здорових.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У Вінницькій області станом на 12 квітня коронавірусом заразилися 26 медичних працівників.
В Одеській області 8 квітня COVID-19 зафіксовано у трьох медиків.
Також 7 квітня коронавірус підхопили кілька медиків в Рівненській області.
Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал
Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".