На Хмельниччині прокурор влаштував ДТП на трасі, загинули дві людини – ЗМІ

У Хмельницькій області, поблизу села Гелетенці, увечері 12 жовтня сталася смертельна аварія, в якій загинули двоє людей.

За попередньою інформацією, автомобіль Toyota виїхав на зустрічну смугу і допустив зіткнення з Volkswagen, пише УНН (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

В результаті загинули водій і пасажир Volkswagen. Трагедія сталася на трасі близько 20:00.

За інформацією ЗМІ, за кермом Toyota перебував заступник військового прокурора Західного регіону.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, на Київщині в ДТП потрапила мати з близнюками. Жінка загинула на місці, дітей госпіталізували.