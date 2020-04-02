На Буковині виявили ще 28 інфікованих коронавірусом: серед них – діти

У Чернівецькій області 2 квітня виявили ще 28 осіб, які захворіли на коронавірус COVID-19.

Як повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук в Facebook, серед інфікованих – троє дітей і дев'ять людей, старші 55 років.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

"Загальна чисельність хворих на Буковині від першого встановленого випадку становить 171 особа", – заявив він.

Осачук розповів, що серед нових випадків на Чернівці припадає лише п'ять. Також вперше вірус дістався до Путильського району, який залишався "вільним острівцем".

Коронавірус на Буковині. Ілюстрація

Як писав OBOZREVATEL, МОЗ за підсумками 2 квітня повідомив, що в Україні виявлено вже 897 осіб з коронавірусом, з них 93 інфікованих лише за останню добу.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!