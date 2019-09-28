Вибили передні зуби і крутили на палиці: як українські копи вляпалися у гучний скандал із тортурами

На Закарпатті спалахнув скандал через тортури у поліції. Двоє жителів Ужгорода звинуватили правоохоронців у знущанні та вибиванні свідчень. Один із чоловіків навіть змушений був вистрибнути з вікна четвертого поверху відділення поліції просто у наручниках.

Зараз він у лікарні. А Держбюро розслідувань відкрило справу проти копів. Детальніше у матеріалі OBOZREVATEL.

Наділи наручники і підвішували

38-річний Іван Буків наразі виписали з лікарні. Хоча у нього відкритий перелом руки, вибиті зуби, травмоване підборіддя, зміщені кістки таза. Про те, що трапилося із ним в Ужгородському районному відділі поліції, згадує із жахом.

Іван Буків відразу після побиття у поліції Facebook Олександра Пересоляка

Потерпілий каже, що його схопили просто на вулиці 13 вересня, коли він ішов додому. Була приблизно сьома година вечора. "Вони силою заштовхали мене у машину і привезли до відділення. І тут наділи наручники і почали знущатися. Били, один із поліцейських навіть дістав пістолет, перезарядив його і сказав, що може вистрілити мені в ногу і йому нічого не буде", – розповідає Іван .

За словами адвоката Олександра Пересоляка, Буківа катували, вибиваючи свідчення, ніби він скоїв якісь крадіжки. "Вони в наручниках підвішували його на палиці і крутили. Це жахливий біль. Потім били кийком по зубах, тепер у Івана немає зубів, розбите підборіддя. Били по ребрах. Потім вже під ранок посадили в коридорі і прикували наручниками, щоб він відпочив від їхніх тортур. За допомогою скріпки він зумів відкрити замок на одному з кілець, і вискочив на підвіконня. Хтось із поліцейських навіть крикнув йому, мовляв, якщо мужик, то і стрибай, і навіть жбурнув у нього кийком. Він зістрибнув", – каже Пересоляк.

Іван зміг відстебнути тільки одне кільце наручників і вистрибнув у вікно Facebook Олександра Пересоляка

Сам Іван розповідає, що після падіння відчув біль, не міг встати на ноги і кричав. Потім у стані шоку піднявся і дістався додому. Тут йому викликали швидку і госпіталізували.

Уже в лікарні до нього приходила поліція і вимагала, щоб він підписав документи, що претензій до них не має.

За словами адвоката, спочатку ніхто не хотів реєструвати цей злочин. І тільки після того, як справа набула розголосу, прокуратура відкрила провадження, а зараз справа передана до Західного управління Держбюро розслідувань.

Будівля поліції в Ужгороді, потерпілий стрибав з 4-го поверху Держбюро розслідувань

"Біль жахливий, розриває зап'ястки"

А 14 вересня схожий випадок трапився із ще одним жителем Ужгорода – 32-річним Ігорем Гарматієм. Поліція забрала його вранці з дому і протримала у відділенні до другої години дня. За його словами, весь цей час його катували, змушуючи підписати свідчення про крадіжку з автомобілів.

"Вони просто хотіли позакривати свої справи, тому знущалися, щоб я підписав свідчення. У кімнаті було семеро осіб: їхній начальник, два представника слідства. Вони зіставляли два стільці, просовували під руки ломик і починали крутити. Біль жахливий, розриває і зап'ястки, і передпліччя", – розповідає чоловік.

Ігор Гарматій після побиття у поліцейському відділенні Facebook Олександра Пересоляка

Тепер Ігор не може працювати, у нього болить хребет, є забої грудної клітки.

Запобіжний захід так і не обрали

Після того, як про тортури стало відомо в Ужгороді, прокуратура Закарпатської області почала розслідування. Двом поліцейським оголошено підозру ще 21 вересня.

Держбюро розслідувань веде справу за ч. 2 ст. 365 КК України – перевищення влади або службових повноважень із застосуванням насильства, зброї, а також дій, що принижують особисту гідність потерпілих. Якщо вина буде доведена, то їм загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі.

Слідчі дії на місці падіння потерпілого Держбюро розслідувань

"Суд розглядає клопотання про обрання запобіжного заходу двом працівникам поліції", – повідомила прессекретарка ДБР Зоряна Тивін.

Начальник Ужгородського районного відділу поліції Віталій Мацола, який також був присутній під час тортур, усунутий від своїх обов'язків на час розслідування. "Однак він ходить на роботу і проводить наради", – каже адвокат Пересоляк.

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