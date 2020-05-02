Як викликати "швидку" при підозрі на COVID-19: у МОЗ озвучили правила

Українцям нагадали правила виклику швидкої допомоги при підозрах на коронавірус COVID-19.

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Рекомендації в суботу, 2 травня, на Facebook-сторінці та Telegram-каналі опублікував Центр громадського здоров'я при Міністерстві охорони здоров'я України.

Виклик "швидкої" при коронавірусі Колаж

Зазначається, що у зв'язку з пандемією навантаження на систему екстреної медичної допомоги сильно збільшилося.

"Крім викликів, пов'язаних із COVID-19, щодня надходять повідомлення про інші невідкладні ситуації", – підкреслила пресслужба.

У разі підозри на COVID-19, як розповіли в ЦГЗ, необхідно повідомити про симптоми, інформацію про подорожі та можливі контакти з хворими на нову інфекцію.

"Це потрібно для того, щоб лікарі, які прибудуть на виклик, мали засоби індивідуального захисту й можливість допомогти. Всі питання про стан здоров'я, які не потребують невідкладної медичної допомоги, можна обговорити зі своїм сімейним лікарем", – повідомили медики.

У МОЗ також порекомендували:

взяти себе в руки, заспокоїтися;

відповідати на всі запитання диспетчера;

назвати точну адресу виклику або орієнтири, якщо місце невідоме;

назвати прізвище, стать, вік хворого, якщо паспортні дані невідомі, вказати стать та орієнтовний вік;

описати скарги хворого;

повідомити, хто і за яким номером телефону викликає бригаду;

забезпечити бригаді безперешкодний доступ до потерпілого;

ізолювати тварин, якщо вони поруч.

Як писав OBOZREVATEL, повне скасування карантину в Україні без обґрунтованих профілактичних заходів може призвести до 120-140 тис. жертв COVID-19 до кінця року, заявив головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

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