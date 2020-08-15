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МОЗ назвало регіони України, де не можна послаблювати карантин: показники перевищені в 4 рази

Дар'я Дурова
Дар'я Дурова
Суспільство
3,6 т.
Регіони України, які не готові послаблювати карантин

Регіони України, які не готові послаблювати карантин.

В Україні до ослаблення карантину не готові шість областей і місто Київ, де перевищено показник захворюваності на коронавірус.

Найвищий він у Чернівецькій області – 163,4% при допустимих 40% приросту нових випадків на 100 тисяч населення за останні 14 днів, повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров'я. Тобто, показник перевищено приблизно в чотири рази.

Далі йде Івано-Франківська (131%) та Рівненська (114,8%) області.

Також не готові до пом'якшення карантину Київ, Волинська, Закарпатська, Львівська області.

Показники для ослаблення протиепідемічних заходів на 15 серпня.

Показники для ослаблення протиепідемічних заходів на 15 серпня. moz.gov.ua

Нагадаємо, станом на ранок 15 серпня в Україні офіційно підтверджено 89 719 випадків коронавірусної інфекції. З них 1 847 виявлені за минулий день, що стало новим антирекордом із добового приросту.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У гуртожитку Запорізького медуніверситету коронавірус виявили вже у 29 іноземних студентів.

  • Раніше в одному з гуртожитків Київського політехнічного інституту відбулася спалах коронавірусу – такий діагноз поставили 52 курсантам, що становить третину від всіх мешканців.

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