МОЗ назвало регіони України, де не можна послаблювати карантин: показники перевищені в 4 рази

Регіони України, які не готові послаблювати карантин.

В Україні до ослаблення карантину не готові шість областей і місто Київ, де перевищено показник захворюваності на коронавірус.

Найвищий він у Чернівецькій області – 163,4% при допустимих 40% приросту нових випадків на 100 тисяч населення за останні 14 днів, повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров'я. Тобто, показник перевищено приблизно в чотири рази.

Далі йде Івано-Франківська (131%) та Рівненська (114,8%) області.

Також не готові до пом'якшення карантину Київ, Волинська, Закарпатська, Львівська області.

Показники для ослаблення протиепідемічних заходів на 15 серпня. moz.gov.ua

Нагадаємо, станом на ранок 15 серпня в Україні офіційно підтверджено 89 719 випадків коронавірусної інфекції. З них 1 847 виявлені за минулий день, що стало новим антирекордом із добового приросту.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У гуртожитку Запорізького медуніверситету коронавірус виявили вже у 29 іноземних студентів.

Раніше в одному з гуртожитків Київського політехнічного інституту відбулася спалах коронавірусу – такий діагноз поставили 52 курсантам, що становить третину від всіх мешканців.

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