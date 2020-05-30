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31 травня • оновлено в 01:05
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МОЗ готується: восени в Україні можлива друга хвиля епідемії коронавірусу

1.3т
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Міністерство охорони здоров'я готується до другої хвилі коронавірусу в Україні, яка може статися восени.

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Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" заявив головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко. Він зазначив, що у країни вже є досвід боротьби зі спалахом захворювання.

МОЗ готується: восени в Україні можлива друга хвиля епідемії коронавірусу

"Восени не повинно бути схожою ситуації... Ми очікуємо, що може бути друга хвиля, але ми готуємося до неї", – зазначив головний санлікар.

Ляшко підкреслив, що у МОЗ вже знають, які обмеження працюють, а які – ні.

"Ми зараз бачимо, як працювали наші карантинні обмеження, введені під час першої хвилі, ми знаємо, що і як можна запускати. Можна вже зараз підходити, вводячи адаптивний карантин. Ми знаємо, які обмеження працюють, а які – ні", – зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у ВООЗ виступили з попередженням про другий пік захворюваності на коронавірус, який може статися до другої хвилі.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Коронавірус
Особа
Віктор Ляшко
Місце
Україна
Тег
Міністерство охорони здоров'я
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