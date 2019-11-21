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21 листопада • оновлено в 12:04
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Яніна Соколова
Яніна Соколова
Журналіст Всі статті автора

Моя країна заплуталася і втратила гідність

2.8т

Моя країна заплуталася і втратила гідність.

Вона втомилася, махнула рукою і пішла спати.

Моя країна заплуталася і втратила гідність

Час прокидатися... Не мовчати...

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А дело ведь не в Порошенко

Ми - нація повстанців. Ми маємо дух свободи в жилах, який неможливо викорінити.

І гідність. А значить самодостатність і твердість у переконаннях і цінностях. Яким би не був суперник. У цьому - наша сила.

Не забуваймо про це.

З Днем гідності і свободи, українці!

Прокидаймося. Вже час.

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Автор
Яніна Соколова Яніна Соколова
Теми
Євромайдан День Гідності та Свободи
Місце
Україна
Джерело
Джерело: Facebook Яніни Соколової
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Скоро, скоро чубатые твари , близится ваш конец.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Шо ещё невмерла усра-ина ,а жаль ,пока только гниёт.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Так заплутала, что стала гнилой, и триперный краиной.
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