Моя країна заплуталася і втратила гідність.
Вона втомилася, махнула рукою і пішла спати.
Час прокидатися... Не мовчати...
Ми - нація повстанців. Ми маємо дух свободи в жилах, який неможливо викорінити.
І гідність. А значить самодостатність і твердість у переконаннях і цінностях. Яким би не був суперник. У цьому - наша сила.
Не забуваймо про це.
З Днем гідності і свободи, українці!
Прокидаймося. Вже час.
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